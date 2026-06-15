Anchetatorii au descoperit că nu doar angajații companiei de transport deținute de familia lui Cristi Borcea ar fi implicați în acest caz de proporții.

Corespondent PROTV: „Au fost emise noaptea trecută, în mai puțin de 25 de ordonanțe de reținere pe numele a tot atâția șoferi de cisterne acuzați de furt calificat. Practic, ofițerii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din Poliția Dâmbovița susțin că aceștia ar fi montat dispozitive, dar și recipiente rezervoare ascunse pe cisternele cu care se făcea aprovizionarea benzinăriilor, iar în momentul în care combustibilul, benzină sau motorină, era descărcat în tancurile din benzinării, aceste dispozitive ascunse ar fi încărcat acele recipiente, iar benzina și motorina sustrase, susțin anchetatorii, erau vândute apoi pe piața neagră.

De altfel, după perchezițiile făcute duminică, suspecții au fost duși la audiere, însă cei mai mulți dintre ei au refuzat să dea orice explicație. Au fost însă suficienți suspecți care au dat cărțile pe față, au recunoscut acuzațiile, iar la declarațiile lor s-au alăturat și mărturiile clienților. Cei care au recunoscut că de o bună bucată de vreme cumpără benzină și motorină furată în acest fel, la prețuri absolut avantajoase aproape jumătate din prețul practicat pe piață.

După o noapte petrecută în restul poliției din Dâmbovița, suspecții vor ajunge în fața unui judecător de drepturi și libertăți cu propunere de arestare preventivă. Jumătate dintre cei 25 sunt angajați ai companiei controlate de familia lui Cristi Borcea. Restul sunt șoferi de cisterne ai unei firme care e, de asemenea, extrem de importantă pe piața transportului de produse petroliere. Lucru este cert, perchezițiile de duminică au provocat adevărate cutremure pe piața șoferilor care, spun anchetatorii, deși câștigă salarii destul de mici ca șoferi de cisternă, se bat realmente pe posturi tocmai pentru că, spun anchetatori, există premise că pot face bani în acest fel. Așadar, o zi importantă în economia acestui caz, mai ales că polițiștii din Dâmbovița au pus sub sechestru 22 de cisterne, în primul rând pentru a le expertiza din punct de vedere tehnic. Apoi, nu exclud varianta ca ele poate să fie confiscate pentru că au fost folosite la comiterea de infracțiuni.

Audierile vor continua. Sunt citați peste 60 de alți martori care vor fi chemați să explice ce rol au avut în această poveste. Mulți dintre ei s-ar putea însă alege chiar cu acuzații de tăinuire, în ipoteza în care nu vor colabora cu anchetatorii.”