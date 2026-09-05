Benzina s-a scumpit din nou sâmbătă, cu aproape 10 bani pe litru, în multe stații din țară.

În București, prețurile pornesc de la 9 lei și 51 de bani și ajung până la 9 lei și 79 de bani pentru un litru de benzină standard. Sunt însă și orașe unde găsim prețuri ceva mai mici. La Arad, de exemplu, un litru costă 9 lei și 48 de bani.

Dacă ne uităm la ultima lună, vedem cât de mult s-au adunat aceste scumpiri: la un plin de 40-50 de litri, șoferii plătesc acum cu aproximativ 4-5 lei mai mult.

La motorină, lucrurile stau puțin diferit. De la începutul acestei luni, acciza a fost redusă, iar prețul este cu aproximativ 6% mai mic decât în urmă cu 30 de zile. Chiar și așa, în multe stații, motorina a trecut deja de pragul de 10 lei și 20 de bani pe litru.

La nivel mondial, prețul petrolului, care a crescut cu aproape 10% în ultima săptămână, este influențat puternic în această perioadă de tensiunile geopolitice și de problemele din zona rafinăriilor. Iar dacă petrolul rămâne scump, presiunea se poate vedea în continuare și la pompele din România.