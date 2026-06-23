Noile date publicate de Eurostat arată un tablou al contrastelor: de la orașe în care chiria este greu accesibilă chiar și pentru venituri mari, până la capitale unde prețurile rămân relativ moderate.

Conform sursei citate, locuința – inclusiv utilitățile – reprezintă aproape un sfert din cheltuielile totale ale gospodăriilor din UE (23,6%).

Presiunea este resimțită cel mai puternic în marile capitale europene, unde cererea ridicată și oferta limitată împing prețurile în sus.

Diferențele sunt uriașe între orașe. Într-un eșantion de 40 de orașe din 38 de țări europene, chiria medie pentru un apartament cu două camere variază între 470 de euro în Skopje și 3.350 de euro în Geneva.

Londra, printre cele mai scumpe orașe din Europa

Londra este singura capitală europeană care depășește pragul de 3.000 de euro, cu o chirie medie de 3.050 de euro pentru un apartament cu două camere, plasându-se pe locul al doilea în clasamentul general.

În același segment premium se află Dublin și Stockholm (2.650 de euro), urmate de Oslo (2.550 de euro). Dublin și Stockholm sunt cele mai scumpe capitale din UE.

„Principalul motiv pentru care chiriile diferă atât de mult în Europa este faptul că piețele imobiliare sunt locale. În orașe precum Geneva, Londra, Dublin sau Stockholm există o cerere puternică din partea angajaților bine plătiți, companiilor internaționale, studenților și noilor veniți, în timp ce oferta de locuințe nu a crescut suficient de rapid.”, a explicat Mikk Kalmet, expert imobiliar la Global Property.

El subliniază că dezechilibrul dintre cerere și ofertă este motorul principal al scumpirilor din marile orașe europene.

Paris conduce în „Big Four”

În rândul celor patru mari economii ale UE, Parisul este pe primul loc, cu o chirie medie de 2.500 de euro.

Berlinul ajunge la 1.750 de euro, Madrid la 1.700 de euro, iar Roma la 1.650 de euro.

Peste pragul de 2.000 de euro se află și Copenhaga, Luxemburg și Reykjavik (2.350 de euro), urmate de Haga și Berna (2.150 de euro) și München (2.050 de euro).

În zona de mijloc se situează Lisabona, Praga, Viena, Zagreb, Helsinki și Atena, cu chirii între 1.500 și 1.750 de euro.

Cele mai ieftine capitale din UE

La polul opus, Sofia (900 de euro) și Nicosia (910 euro) sunt cele mai accesibile capitale din Uniunea Europeană.

Sub 1.000 de euro se mai regăsesc Tirana (920 euro) și București (930 euro), în timp ce mai multe orașe din Europa Centrală și de Est se mențin în jurul pragului de 1.100–1.300 de euro.

Bruxelles se află aproape la mijlocul clasamentului, cu o chirie medie de 1.450 de euro, ocupând locul 22 din 40.

Creșterea generalizată a chiriilor este pusă pe seama mai multor factori: cererea urbană post-pandemie, migrația, creșterea populației, dobânzile ridicate și costurile mari de construcție.

Dobânzile mai mari au redus accesul la cumpărarea unei locuințe, ceea ce a împins tot mai multe persoane către piața chiriilor.

„În multe orașe mari sau capitale, oferta pur și simplu nu a reușit să țină pasul cu aceste schimbări.”, a mai precizat Kalmet.

Analiza Eurostat se bazează pe sondajul privind chiriile din a doua jumătate a anului 2025. Datele sunt colectate prin metodologie armonizată și validate prin interviuri cu agenți imobiliari din fiecare țară, fiind convertite în euro la cursurile din iulie 2025.