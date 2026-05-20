Intră în vigoare un nou regulament european, însă autoritățile noastre nu sunt pregătite să îl respecte. Ministerul Economiei și Turismului nu a pus la punct nici procedura, nici platforma electronică de înregistrare a acestor proprietăți.

Obligații pentru platformele de tip Airbnb

Teoretic, de acum, platforme precum Airbnb pot găzdui anunțuri de cazare doar pentru proprietăți înregistrate oficial. Restul trebuie eliminate. Pentru turiști, asta înseamnă că autoritățile au verificat, într-un fel, spațiul în care vor dormi.

Turistă: „Astfel se evită țepele, lipsa de profesionalism."

Turistă: „Ar fi de ajutor ca să fie mai credibil anunțul."

În cazul proprietăților care rămân listate, platformele de închirieri trebuie să raporteze periodic veniturile pe care le-au generat. Asta ar ajuta fiscul să le impoziteze.

Localnic: „Dacă aș avea o locuință de închiriat, și eu aș face tot prin stat ca să am siguranță că, dacă îmi vandalizează sau, Doamne ferește, e ceva cu locuința, am alte drepturi decât dacă sunt la negru."

Iar cei care închiriază legal ar scăpa de concurența neloială.

Andrei Brașoveanu, administrator apartamente în regim hotelier: „E o mână cerească cumva. Cred că peste jumătate din tot ce este la ora actuală va fi curățat efectiv de pe platforme."

În acest moment, legea spune că apartamentele și camerele de închiriat trebuie să aibă doar un certificat de clasificare.

Aproximativ 6000 sunt în regulă, însă autoritățile estimează că zeci de mii funcționează la negru. O platformă de analiză a închirierilor pe termen scurt a verificat efectele noului regulament european pe piețele unde a fost deja implementat. Parisul, de pildă, a pierdut aproape 23% din anunțuri față de anul precedent, iar Barcelona 11,6 procente.

Poziția industriei și a autorităților

Airbnb a anunțat că este gata să se conformeze, însă nu toate țările sunt pregătite. Așa că cere termene mai stricte.

În România, Ministerul Economiei a transmis că „modalitatea de implementare este încă în proces de analiză”, deși știm de doi ani de noul regulament european. Așa că proprietarii de apartamente așteaptă.

Gabriela Marinescu, vicepreședinte Asociația pentru Turism și Închiriere Proprietăți: „Nu am fost consultați, respectiv, nu am fost înștiințați pentru a ști care sunt procedurile mai departe."

