Vicepreședintele român al Parlamentului European, independentul Nicu Ștefănuță, cere Comisiei Europene mecanisme clare de despăgubire pentru români, în cazul ”amenzile istorice pentru bănci” dictate în România de Consiliul Concurenței.

”Vicepreședintele Parlamentului European Nicu Ștefănuță (Grupul Verzilor/ALE), a adresat Comisiei Europene o întrebare privind accesul efectiv al consumatorilor români la despăgubiri în urma sancțiunilor anunțate de Consiliul Concurenței împotriva mai multor instituții bancare pentru încălcarea normelor de concurență.

Consiliul Concurenței din România a anunțat sancționarea a zece instituții de credit cu amenzi în valoare totală de 3,73 miliarde lei, aproximativ 710 milioane de euro, pentru încălcarea normelor de concurență, inclusiv a articolului 101 din Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene. Potrivit autorității, băncile ar fi coordonat comportamentul în cadrul procedurii de stabilire a indicelui ROBOR”, se arată într-un comunicat transmis de eurodeputat.

Potrivit acestuia, ROBOR a fost timp de mulți ani unul dintre principalii indicatori utilizați pentru calcularea dobânzilor variabile la creditele acordate populației și companiilor din România. În acest context, eventualele efecte ale unor practici anticoncurențiale ar putea viza un număr foarte mare de consumatori.

„Românii care au plătit rate mai mari din cauza unor posibile practici anticoncurențiale trebuie să aibă acces real la despăgubiri. Nu este normal ca fiecare consumator prejudiciat să fie obligat să pornească singur un proces lung, costisitor și dificil pentru a-și recupera banii. Dacă se confirmă existența unui prejudiciu care afectează sute de mii de persoane, trebuie analizată posibilitatea ca acestea să fie despăgubite direct, fără a fi nevoite să deschidă acțiuni individuale în instanță. Dreptul la despăgubire trebuie să fie unul real și accesibil, nu doar unul teoretic”, a declarat Nicu Ștefănuță.

”Trebuie să existe o cale prin care oamenii să își poată recupera banii. Aici este nevoie și de sprijin european”

Prin întrebarea adresată Comisiei Europene, Nicu Ștefănuță solicită clarificări cu privire la posibilitatea acordării unor despăgubiri directe consumatorilor, fără obligarea acestora să inițieze acțiuni individuale în justiție, în cazul în care încălcarea normelor europene de concurență este confirmată definitiv și se stabilește existența unui prejudiciu.

De asemenea, vicepreședintele Parlamentului European cere Comisiei să precizeze dacă obligarea fiecărui consumator afectat să inițieze o acțiune individuală în instanță este compatibilă cu principiul efectivității dreptului Uniunii Europene și cu dreptul la repararea efectivă a prejudiciului.

Nicu Ștefănuță întreabă totodată dacă Executivul european intenționează să promoveze sau să recomande statelor membre mecanisme care să permită compensarea colectivă, simplificată și efectivă a consumatorilor afectați de practici anticoncurențiale, inclusiv în situațiile în care acestea au influențat costul creditelor suportat de populație.

„Nu este suficient ca statul să dea amenzi. Dacă oamenii au plătit mai mult din cauza unor practici incorecte, atunci trebuie să existe o cale prin care să își poată recupera banii. Aici este nevoie și de sprijin european, pentru că oamenii nu trebuie lăsați singuri în fața unor proceduri greoaie, costisitoare și greu de dus până la capăt”, a mai transmis Nicu Ștefănuță.

Nicu Ștefănuță este europarlamentar independent. Este primul eurodeputat român afiliat grupului politic al Verzilor din Parlamentul European (Greens / EFA) și Vicepreședinte al Parlamentului European. În prezent este membru al comisiei pentru Bugete și al comisiei pentru Industrie, Cercetare și Energie. Totodată, europarlamentarul sibian activează drept membru supleant în Comisia pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală și Comisia pentru Sănătate Publică.