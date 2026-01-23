”Mai avem restanţe în zona de energie, mai avem în zona de sănătate, de exemplu de concedii medicale, plata concediilor medicale. Într-un an de zile România plăteşte concedii medicale de aproximativ 6 miliarde de lei, deci 1,2 miliarde euro, ceea ce este o sumă destul de mare. În această situaţie, în mod evident, anul trecut am recâştigat credibilitatea României în faţa pieţelor, iar atingerea ţintei de deficit era o necesitate, pentru că din păcate în anii trecuţi nu ne-am respectat angajamentele şi ţintele de deficit. A fost un obiectiv important şi asta contribuie la scăderea dobânzilor pe care le plăteşte România”, a declarat premierul Ilie Bolojan, la RRA.

El a precizat că anul acesta, în calculul de scădere a ratei inflaţiei, schemele de protecţie în zona de gaz sunt un element important.

”Facem în aceste zile toate calculele, în aşa fel încât schema de plafonare care expiră în primăvară, să vedem ce decizie vom lua, care sunt simulările legate de piaţa de gaz, care sunt posibilele efecte şi care ar fi efectele în zona inflaţionistă”, a subliniat Ilie Bolojan.

Premierul a arătat că, întotdeauna, o creştere a costului energiei, că este energie electrică sau este gaz, are un impact pe tot lanţul, aceste componente intrând practic în fiecare produs pe care îl avem în România.

”Lucrăm la analiza acestei scheme de plafonare, în aşa fel încât să vedem care sunt evoluţiile, în perioada următoare”, a mai spus premierul

Întrebat dacă nu este certă eliminarea plafonării la gaze, şeful Executivului a răspuns: ”Nu este certă eliminarea plafonării, dar nici nu o putem lungi foarte mult, pentru că noi avem o procedură de infringement, deci noi încălcăm o directivă europeană cu această formulă de plafonare şi nu mai avem foarte mult timp, e vorba doar de nivel de luni în care am mai putea să facem o anumită formulă tranzitorie”.

”Trebuie să vedem cum vom gestiona lucrurile în perioada următoare. Cel mult într-o săptămână, două, vom lua o decizie pe baza analizelor care se fac, în aşa fel încât să fie o decizie predictibilă, cu câteva luni de zile înainte, în aşa fel încât piaţa de gaz să poată să se aşeze şi să nu ajungem până foarte aproape de luna aprilie.”, a subliniat premierul Bolojan.





