Bolojan, despre măsurile de austeritate: „În octombrie, am redus cheltuielile cu salariile cu 500 de milioane”

Premierul Ilie Bolojan susţine că măsurile fiscale luate de Guvern au dus, în luna octombrie, la o scădere a cheltuielilor cu salariile în sectorul public, el explicând că acestea sunt efectul tăierii unor sporuri.

"Pentru prima dată, măsurile de corecţie au arătat că, în luna octombrie, de exemplu, ne-au scăzut cheltuielile de personal, cheltuielile cu salariile în sectorul public. Noi cheltuim în jur de 13-14 miliarde într-o lună în România cu salarii în sectorul pubic. Ne-au scăzut cu 500 de milioane", a declarat, joi seară, la Euronews România, premierul Ilie Bolojan.

Întrebat care au fost măsurile care au dus la aceste scăderi, Bolojan a răspuns că în primul rând este vorba despre tăierea sporurilor.

„Am tăiat anumite sporuri, am luat măsurile din educaţie, fondurile europene au fost limitate, sporul de condiţii vătămătoare a fost la fel limitat, deci aceste măsuri au făcut să avem deja nişte efecte. Sunt efecte care au loc doar pe ultimele trei luni de zile, pentru că au intrat doar din septembrie multe dintre ele în vigoare. Unele vor intra de la 1 ianuarie", a afirmat Ilie Bolojan.

Premierul a precizat că anul acesta România va încheia cu un deficit de 8,4%.

„Sigur, pare o ţintă abstractă, dar este o ţintă de seriozitate. Le demonstrăm creditorilor noştri, partenerilor noştri, mediului de afaceri, Comisiei Europene, că România, dacă spune ceva şi face. Asta înseamnă încredere, asta însemnă credibilitate, asta înseamnă scăderea dobânzilor şi reluarea ciclului de dezvoltare care se va face începând de anul viitor", a adăugat premierul Ilie Bolojan.

