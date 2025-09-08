Grecia a anunțat un plan de 1,6 miliarde de euro pentru a combate criza natalității. Populația ar putea scădea sub 8 milioane

Prim-ministrul a declarat că pachetul de măsuri în valoare de 1,6 miliarde de euro (1,4 miliarde de lire sterline) a fost dictat de una dintre cele mai mari provocări cu care se confruntă această țară mediteraneană: o criză demografică de o amploare fără precedent, scrie The Guardian.

„Știm că costul vieții este unul dacă nu ai copii și altul dacă ai doi sau trei copii. Așadar, ca stat, ar trebui să găsim o modalitate de a recompensa cetățenii noștri care fac alegerea [de a avea copii].”, a declarat Kyriakos Mitsotakis duminică, după ce a anunțat măsurile.

Un pachet fiscal fără precedent

Măsurile, care variază de la o reducere de 2 puncte procentuale pentru toate categoriile de impozitare până la o rată zero pentru familiile cu venituri mici și patru copii, vor fi puse în aplicare în 2026, a declarat Mitsotakis. El a calificat pachetul drept cea mai îndrăzneață reformă fiscală aplicată în Grecia în ultimii 50 de ani.

Politicile se bazează pe alte inițiative ale guvernului de centru-dreapta pentru a aborda această problemă.

Având în vedere că rata fertilității în Grecia este printre cele mai scăzute din Europa – 1,4 copii pe femeie, rata de reproducere fiind cu mult sub nivelul de înlocuire de 2,1 – Mitsotakis a calificat problema drept „amenințare națională”.

Populația Greciei este pe cale să scadă de la 10,2 milioane în prezent la mult sub 8 milioane până în 2050, când 36% vor avea peste 65 de ani, potrivit Eurostat.

Recunoscând că declinul a luat proporții existențiale, ministrul finanțelor Kyriakos Pierrakakis a declarat că rata fertilității s-a înjumătățit de la începutul crizei economice a țării, acum 15 ani.

„Reforma noastră fiscală va pune un accent deosebit pe această problemă... în calitate de șef al echipei economice, aș spune că prioritatea noastră principală este problema demografică”, a afirmat el.

Criza care durează de aproape un deceniu în Grecia a fost considerată pe scară largă responsabilă pentru scăderea alarmantă. Acest lucru se datorează în parte faptului că tinerii au fost printre cei mai afectați de măsurile de austeritate impuse în schimbul fondurilor internaționale de salvare care au ținut la distanță falimentul și au menținut Atena, afectată de datorii, în UE.

Peste 500.000 de greci au părăsit țara în căutarea unui loc de muncă în timpul crizei, un exod al cetățenilor tineri și talentați pe care guvernul încearcă să îl inverseze.

Impact asupra sănătății și societății

Ultimele măsuri, care includ eliminarea obligațiilor fiscale pentru cei care locuiesc în așezări rurale cu mai puțin de 1.500 de locuitori, vor fi finanțate cu bani din excedentul fiscal, pe măsură ce economia și-a revenit.

Oficialii afirmă că scăderea ratei natalității expune sistemele de pensii și de sănătate, precum și piețele muncii și securitatea națională, la un risc fără precedent într-o perioadă de incertitudine geopolitică.

Tragând un semnal de alarmă, revista medicală britanică Lancet a afirmat că schimbările demografice de o asemenea amploare reprezintă o amenințare inerentă pentru sistemul de sănătate al țării, alături de presiunile socioeconomice și imprevizibilitatea crizei climatice.

„Grecia se confruntă cu o serie complexă de provocări în domeniul sănătății publice, determinate de schimbările demografice. Cazul Greciei oferă lecții valoroase pentru alte țări care se confruntă cu presiuni similare.”, se arată într-un studiu publicat săptămâna trecută.

În 2020, la un an după ce a câștigat pentru prima dată alegerile, guvernul Mitsotakis a introdus un bonus pentru nașterea copiilor, pentru a încuraja natalitatea. De atunci, subvenția a crescut de la 1.700 de euro pentru primul copil la 3.500 de euro pentru al patrulea, în plus față de o alocație lunară de până la 140 de euro per copil.

Însă, având în vedere că și costul vieții crește vertiginos într-o țară cu unele dintre cele mai mici salarii din UE, politicile par să fi avut un efect redus. Ministerul Educației din Grecia a anunțat luna aceasta că a închis peste 700 de școli la nivel național, invocând lipsa elevilor.

Având în vedere că popularitatea guvernului său a fost afectată de acuzațiile de corupție și de preocupările legate de costul vieții, Mitsotakis a promis să crească pensiile și să ofere locuințe la prețuri accesibile prin construirea de proprietăți pe terenuri militare abandonate.

Impozitul pe proprietate imobiliară în zonele îndepărtate va fi, de asemenea, eliminat pentru a încuraja tinerii să se mute la țară, unde prețurile sunt adesea mult mai mici decât în orașe. Locuințele sunt atât de scumpe încât tinerii greci se plâng frecvent că sunt nevoiți să locuiască cu părinții până la vârsta de 30 de ani – un alt motiv invocat pentru lipsa de interes în a avea copii.

