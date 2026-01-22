Premierul a explicat că a realizat o analiză comparativă cu alte state din UE şi a constatat că, în general, administraţiile locale europene îşi acoperă din venituri proprii salariile personalului, lucru care nu se întâmplă şi în România. Multe dintre aceste dezechilibre ar urma să fie corectate prin asumarea reformei administraţiei.

Premierul Ilie Bolojan reclamă, joi, dezechilibre în administraţia locală, după ce a comparat datele colectate în ultimii ani despre administraţiile locale din ţările UE.

În primul rând, premierul vorbeşte despre dependenţă mare de transferurile de la bugetul de stat. Veniturile din transferurile de la bugetul de stat reprezintă 7,43% din PIB, iar veniturile proprii (n.r. altele decât transferurile) reprezintă 1,51% din PIB

„Din indicatorii de mai sus rezultă că ponderea transferurilor în bugetele locale este de 83,1%. Comparativ, media transferurilor în UE este de 51,1%”, a transmis premierul Ilie Bolojan.

Potrivit acestuia, un alt dezechilibru se referă la faptul că veniturile din taxele şi impozitele locale sunt printre cele mai reduse.

Potrivit datelor transmise de oficialii Guvernului, veniturile din taxele şi impozitele locale în România reprezintă 0,74% din PIB, în timp ce media europeană este de 3,68% din PIB.

Comparativ, veniturile din taxele pe proprietate sunt:

în România = 0,55% din PIB

media în UE = 1,85% din PIB

„România se situează mult sub media UE din cauza bazei fiscale reduse (exceptări), nivelului scăzut al taxelor şi problemelor de colectare. În aceste condiţii, presiunea cade pe transferurile de la bugetul central”, a mai transmis premierul.

Primăriile colectează prea puține taxe față de cheltuielile pe care le au

Al treilea dezechilibru identificat de către premier din analiza comparativă a datelor se referă la cheltuieli cu salariile mult mai mari decât veniturile locale.

„În România, cheltuielile cu salariile în administraţiile locale = 3,07% din PIB, faţă de 0,74% din PIB, venituri din taxe şi impozite locale. În UE27, cheltuielile cu salariile = 3,59% din PIB, faţă de 3,68% din PIB, venituri din taxele locale. În UE, în medie, salariile din autorităţile locale sunt acoperite din resurse proprii. În România, cheltuielile cu salariile autorităţilor locale sunt de peste trei ori mai mari decât veniturile proprii”, explică premierul.

De asemenea acesta se referă la investiţii locale ridicate.

„Investiţiile locale în România = 2,98% din PIB, faţă de 1,56% din PIB, media UE — cea mai ridicată valoare din UE. Raportat la resursele proprii ale autorităţilor locale din România, care reprezintă 1,51% din PIB, investiţiile sunt aproape duble. Investiţiile la nivel local sunt susţinute masiv din programele naţionale (n.r. Anghel Saligny) şi din fonduri europene”, a mai transmis Bolojan.

Potrivit acestuia, „între localităţile din România există diferenţe semnificative: municipiile reşedinţă de judeţ şi localităţile cu activităţi economice generatoare de venituri se află într-o situaţie mai bună, în timp ce celelalte localităţi se confruntă cu dezechilibre şi mai mari”.

„Chiar dacă sistemele administrative diferă de la o ţară la alta şi pot influenţa indicatorii, comparaţiile rămân relevante”, arată premierul.

Acesta afirmă că pachetul de reformă în administraţie, pentru care Guvernul urmează să-şi asume răspunderea, „contribuie la corectarea dezechilibrelor, face administraţia mai eficientă şi mai orientată spre cetăţeni”.

Pachetul, potrivit datelor transmise de Guvern:

creşte veniturile proprii ale autorităţilor locale şi contribuie la cofinanţarea investiţiilor locale;

reduce cheltuielile de personal în autorităţile cu un număr prea mare de angajaţi;

banii economisiţi vor fi direcţionaţi către servicii mai bune pentru cetăţeni;

stimulează dezvoltarea economică locală;

descentralizează competenţe către autorităţile locale;

susţine performanţa în administraţie.

„În discuțiile de ieri cu autoritățile locale, am prezentat aceste aspecte colegilor din administrație”, a transmis Ilie Bolojan.

Prima şedinţă a Grupului de lucru stabilit la nivelul coaliţiei, pentru repartizarea impozitelor către autorităţile administraţiei publice locale a avut loc, miercuri, la Palatul Victoria, premierul Ilie Bolojan participând la discuţii.

Vicepremierul Tanczos Barna, care conduce grupul de lucru, a anunţat că s-a conturat o susţinere pentru păstrarea integrală a impozitului pe venit ca sursă de finanţare a administraţiei publice locale, fiind, în acelaşi timp, reiterată nevoia de echilibru în ceea ce priveşte reducerea treptată a presiunii asupra bugetului naţional a sistemului de echilibrare din taxa pe valoarea adăugată.