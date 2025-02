Becali spune că Georgescu i-a cerut ajutorul înainte de alegeri: Mi-a trimis o melodie prea antisemită și l-am blocat

Becali le-a explicat reporterilor prezenți la Palatul Parlamentului că s-a întâlnit cu Georgescu înainte de alegeri, candidatul la prezidențiale venind să-l viziteze la reședința sa, la „palat” pentru a-i cere ajutorul, dar că l-a ignorat după această interwacțiune.

Ulterior, Georgescu ar fi încercat să i-a legătura cu omul de afaceri intrat în parlament pe listele AUR, dar acesta l-ar fi blocat. Ulterior, Becali ar fi fost cel care a încercat restabilirea unui contact, dar prezidențiabilul l-ar fi ignorat la rândul său.

După acest moment, a doua zi, susține Becali, Ionel Rusen ar fi încercat să-l contacteze în numele lui Călin Georgescu, transmițându-i că atunci „când va fi vremea, îl va contacta”.

În ceea ce privește natura ajutorului pe care ar fi trebuit să-l ofere taberei georgescu, Becali a explicat faptul că prezidențiabilul nu i-a cerut bani în mod direct. Cu toate acestea, o persoană pe care a identificat-o ca fiind „Ovidiu Stănică” i-ar fi cerut 350.000 de dolari, fondurile urmând să fie folosite pentru „vizita echipei din apropierea lui Trump în România”.

Declarațiile complete ale lui Gigi Becali despre Călin Georgescu

Gigi Becali: „Uite, domnule, dacă ai nevoie de bani, eu nu dau bani și a zis n-am nevoie de niciun ban, nevoie de sprijin. (...) În noiembrie sau când înainte de alegeri cu vreo trei luni, bine după aia, e adevărat. Eu nu mai nu mai ținea minte tot, că nu mă interesa de el. Imediat când a plecat mi-a trimis o melodie, un imn cântat de Covaci, imnul Partidului Pământ Strămoșesc sau cam așa ceva. Și era o melodie prea antisemită, nu antisemită, prea antisemită. Și atunci eu l-am blocat, dar eu uitasem toate astea.(...) Știam, că de-aia l-am blocat”.

Reporter: „L-ați mai deblocat de atunci, ați mai vorbit?”

Gigi Becali: „Am cerut numărul normal, trebuia să-l caut pe telefonul meu, dar erau multe blocate și nu mai știam care e. Și atunci am cerut numărul de telefon de la, o persoană apropiată, poate chiar Simion, nu știu, nu pot să, că nu vreau, că după aia se speculează. L-am sunat, n-a răspuns, i-am dat mesaj: "Sunt Becali ", a trimis pe Rusen (n.r. Ionel Rusen) a doua zi. Păi de unde știa Ruse că eu îl sunasem. A spus: „"domnul Georgescu că nu poate vorbi acum cu dumneavoastră, când va fi vremea, vă va contacta”. Bine, mă dacă atat de important contactează el când e vremea. Adică el, Georgescu, îl contactează pe care vrea, când vrea el. Dacă tu crezi că și nu v-am atat, atunci nu m-a contactat acaa. (...) Bă eu de ce spun toate lucrurile astea? Păi pentru că vreau să mă disculp de susținerea pe care am adus-o, de laudele care i le-am adus. Nu-l știam după am aflat. Păi de asta, dacă-l da, dacă-l chemați la televizor, voi greșiți, chemați-l voi la emisiuni, să vedeți dacă vine, că el dacă vine atunci, că e un pericol pentru România”.

Gigi Becali: „Ca să clarificăm și pe asta. Nu mi-a cerut bani Georgescu personal. Mi-a cerut bani un anume Ovidiu Stănică. El mi-a spus după aia, ulterior, prin cineva, că îl cunoaște, dar nu e în echipa lui. Nu știu asta, eu spun doar ce știu sigur, niciodată speculații. Și ca să plătesc 350.000 dolari în America pentru vizita cuiva din apropierea lui Trump în România. Am spus da, plătesc oricât, nu e o problemă. Dau un telefon, se face plata pe loc, că am acolo și dacă ai cuvânt și plătesc oricât, dar să mă sune Georgescu, nu m-a sunat Georgescu, n-am plătit”.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: