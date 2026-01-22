În 2026, suma depășește 200 de milioane de euro, iar startul înscrierilor s-a dat deja. Banii pot ajunge doar la asociațiile de producători, nu și la firmele individuale, iar asta îi descurajează pe fermieri. Specialiștii spun însă că promovarea este esențială.

„La fel ca acum 100 de ani, tranșăm și condimentăm carnea manual, afumăm la rece și însămânțăm salamul cu mucegai nobil. Apoi avem grijă de el timp de 70 de zile”, se arată într-un fragment din clipul de promovare pe care Asociația Producătorilor de Salam de Sibiu l-a făcut cu bani de la Uniunea Europeană.

După ce au aplicat pentru fonduri, producătorii au primit un milion de euro din care au făcut reclame, concursuri, dar și sesiuni de degustări în magazinele din țară și din străinătate. În acest fel, salamul a câștigat notorietate, iar cei care îl produc au încheiat mai ușor contracte cu magazine și au ajuns, spun ei, la milioane de cumpărători. C

hiar și cu aceste beneficii, este una dintre puținele organizații din România care a aplicat pentru banii pe care Comisia Europeană îi dă deja de câțiva ani celor care vor să își facă reclamă, inclusiv peste hotare.

Corespondent Știrile ProTV: „Pentru aceste fonduri pot aplica doar organizațiile de producători locali, procesatori sau exportatori care nu promovează o singură firmă, ci un sector sau un produs anume. Cum ar fi, de pildă, cooperativele sau organizațiile de legumicultori, apicultori sau federația crescătorilor de animale. Oficialii europeni urmăresc să susțină astfel produsele în sine și nu companii private pentru că asta ar însemna concurență neloioală”.



Este și unul dintre punctele care îi descurajează pe românii reticenți încă să se asocieze. În plus, „programul finanțează 70,80%, în funcție de condițiile de piață, și tu trebuie să vii cu diferența de 20 - 30%. Aceasta, la un program de trei milioane de euro, înseamnă deja câteva sute de mii, iar organizațiile n-au această putere, să vină cu banii respectivi”, explică Decebal Pădure, președintele Asociației pentru Promovarea Produsului Românesc.

Promovarea, o investiție, nu doar o cheltuială în plus

Totuși, specialișii din domeniu sunt de parere ca promovarea este esențială pentru orice afacere și ar trebui să fie văzută ca o investiție pe termen lung, nu ca o cheltuială. Fermierii nu știu să își laude marfa pe care de multe ori ajung să o vândă ieftin sau chiar să o arunce.

Ciprian Dron, specialist în marketing: „E ca și cum ai vrea să îi arăți lumii că ai o bijuterie extraordinară, dar o ții îngropată în pământ și te plângi că nu știe nimeni de ea. Dar tu nu comunici, nu spui nimănui, e secret. Prima dată și prima dată ar trebui să-și facă o analiză de piață, să-și dea seama ce-și dorește piața. Și competiția, să se raporteze la competiție”.



Toti cei interesați să acceseze fondurile europene pentru promovare au la dispoziție 3 luni din acest moment să se înscrie.

