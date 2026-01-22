În paralel, reprezentanții mediului de afaceri vin cu propriile propuneri care, spun ei, ar putea aduce 10 miliarde de euro. Dacă planurile sunt duse la capat creșterea economică ar putea fi mai mare decât cea prognozată.

Guvernul a anunțat pentru 2026 cel mai mare buget pentru investiții de până acum, 20 de miliarde de euro. Mai bine de jumătate, peste 10 miliarde, ar veni prin PNRR - iar banii vor cheltuiți pentru finalizarea proiectelor de infrastructură vor fi investiți in drumuri, de exemplu autostrada A7, spitale ori școli, în total 20.000 de proiecte.



Alte 5 miliarde vor fi din politica e coeziune și încă 5 sunt fonduri europene pentru agricultura.

Dragoș Pîslaru, ministru al Investițiilor și Proiectelor Europene: „Relansarea se face cu fondurile europene pe care le avem, în condițiile în care nu avem resurse bugetare naționale, pentru că suntem încă într-o necesitate de a ne pune casa în ordine”.



O parte semnificativă din acești bani vor merge așadar către investiții publice, dar sunt anunțate și programe pentru mediul privat. În coaliția de guvernare se negociază în aceste zile planul pentru relansarea economiei. Astfel, creșterea economică ar putea fi chiar peste 1%, cât este estimată în prezent.

Christian Năsulea, economist: „Cu 20 de miliarde ca idee, ar trebui, raportat la ce s-a întâmplat anul trecut, să reușim să mergem cu o jumătate de punct procentual peste estimările anterioare, care sunt făcute fără acești bani. Depinde de unde vor veni, dacă vor veni în 2026 sau vor produce de fapt efecte un an mai târziu, cum se întâmplă de fapt când vine vorba de investiții mari făcute în sectorul public”.

Mediul privat propune un set suplimentar de măsuri

Cât liderii politici negociază, confederația patronală Concordia, care reprezintă aproximativ o treime din mediul de afaceri, a anunțat de asemenea un pachet de 20 de măsuri propuse pentru relansarea economiei.

De exemplu, digitalizarea ANAF și automatizarea relației firmelor cu statul, menținerea cotei unice pentru predictibilitate fiscală, eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri și investiții în rețelele de distribuție a energiei electrice. Toate ar putea aduce bani în plus în economie.

Paul Aparaschivei, director executiv al Confederației patronale Concordia: „Noi vedem până la 10 miliarde de euro prin măsurile pe care le propunem, care ar putea să fie injectate în economie. Apoi, există și reversul medaliei, ce poate face statul român ca să elibereze mai mult cash în economie, iar acolo vorbim de o luptă asumată împotriva evaziunii fiscale, pentru că în momentul în care s-ar scădea evaziunea pe TVA doar, ca exemplu, am putea vorbi de peste 1 miliard, poate 1,5 miliarde reîntorși în economie”.



Luni ar urma ca liderii politici să ajungă la o formă finală a planului de relansare economică. Iar apoi, spre finalul săptămânii, Guvernul ar urma să își asume răspunderea pentru acest pachet.

