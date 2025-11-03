(P) Notino pregătește mari surprize de Black Friday 2025! Primele detalii despre campanie

Știi senzația aia când toată lumea așteaptă marele moment, având zeci de taburi cu produse deschise? Da, fix așa se simte începutul lunii noiembrie pentru fanii Black Friday la Notino.

Oricât ai încerca să te abții, e imposibil să nu intri zilnic pe site, cu gândul că o să găsești o reducere uriașă în drop-ul de produse de astăzi.

Din an în an, Black Friday la Notino a devenit un maraton național de oferte și colete livrate la viteză record. În ziua cea mare din 2024, s-au livrat aproape 300.000 de pachete! Anul acesta, începând din data de 3 noiembrie vor fi din nou discounturi la produse premium, pe care merită să visezi cu ochii deschiși, indiferent dacă ai ochit parfumuri, makeup, skincare, hair styling, cosmetice sau device-uri.

Catalogul include peste 82.000 de produse de la +1.500 de branduri. Săptămâna aceasta, pe pagina Black Friday Notino, ai 20% reducere la parfumuri și odorizante de cameră de peste 50 RON, folosind codul „fragrance”, respectiv 23% reducere în aplicație, cu codul „app”. Serios, în perioada asta chiar nu merită să spui „lasă, că mă uit mai târziu”…

Aplicația Notino îți pune la dispoziție Oglinda virtuală, unde poți testa nuanțe de ruj, fond de ten sau fard, direct de pe telefon. Nici nu mai contează dacă ești acasă, în autobuz sau la o cafea, pentru că vezi exact cum ți se potrivește orice culoare și nu vei avea surprize atunci când deschizi coletul.

Dacă nu știi ce ți se potrivește sau pur și simplu cauți parfumul perfect pentru a-l face cadou, Fragrance Finder-ul Notino te ghidează spre aroma potrivită doar cu câteva întrebări.

Și dacă ai dubii legate de un produs, te ajută funcția Try it First: pe lângă parfumul mare, primești și o mostră, pe care o testezi și, dacă nu te convinge, ai 90 de zile pentru a face returul. Pentru cadourile cu adevărat speciale, poți merge pe varianta de gravare laser cu dedicație personalizată și poți alege ambalarea de cadou de lux, dând un singur tap în plus în coșul virtual de cumpărături.

Lumea asociază Notino cu parfumurile, cosmeticele și produsele de makeup, însă selecția masculină de produse este cu adevărat spectaculoasă. Pe lângă gama inepuizabilă de parfumuri pentru bărbați de la Notino, în ultimii ani au ieșit în evidență produsele și device-urile de grooming. Pe lângă acestea, oferta de Black Friday include produse skincare de top, dar și accesorii pentru păr.

Faza tare la Notino de Black Friday 2025 este că poți jongla cu opțiunile: vrei livrare rapidă? Ai. Preferi ridicare din magazin, să mai testezi ceva la fața locului? Te așteaptă profesioniști care chiar știu să dea recomandări, nu doar să scaneze produse.

Ziua cea mare a campaniei Notino Black Friday din 2025 va fi pe 28 noiembrie, însă până atunci, plouă zilnic cu oferte! Și dacă să fii printre primii care află de ele, trebuie să folosești aplicația Notino la potențial maxim. Adică, să pornești alertele în timp real, ca să poți comanda imediat produsele din wishlist, când intră la reducere.

Dată publicare: 03-11-2025 16:11



