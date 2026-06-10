Consiliul Concurenţei a anunţat oficial duminică rezultatul analizei care a dus la sancţionarea a zece bănci, însă decizia motivată nu a fost publicată încă pe site-ul instituţiei şi nici transmisă băncilor. Toate instituţiile de credit vizate neagă acuzaţiile, iar Banca Naţională a României a solicitat informaţii suplimentare privind concluziile investigaţiei.

Preşedintele Consiliului Concurenţei Bogdan Chiriţoiu, afirmă, referindu-se la investigaţia care a a dus la amendarea a zece mari bănci pentru manipularea ROBOR, că băncile au încercat pe toate căile, fie la judecătorie, fie la Curtea de Apel, să blocheze finalizarea investigaţiei, subliniind că niciodată în istoria instituţiei nu s-a mai întâmplat aşa ceva.

„Reprezintă o premieră”

Declaraţia vine în contextul în care, conform Consiliului, două bănci au declanşat acţiuni în instanţă pe parcursul derulării investigaţiei, demersurile lor fiind respinse ca inadmisibile, dar deciziile nu sunt defintive, întrucât există varianta recursului la ICCJ.

Consiliul Concurenţei anunţă miercuri că a câştigat procesele intentate de două bănci implicate în investigaţia privind stabilirea indicelui ROBOR, care au solicitat instanţelor - Judecătoria sector 1 şi Curtea de Apel Bucureşti - suspendarea unor proceduri legal derulate de autoritatea de concurenţă, pentru a bloca finalizarea cazului.

„Aceste acţiuni reprezintă o premieră. Niciodată în istoria Consiliului Concurenţei nu s-a mai întâmplat aşa ceva: băncile au încercat pe toate căile, fie la judecătorie, fie la Curtea de Apel, să blocheze finalizarea investigaţiei. O companie care se consideră nevinovată merge în instanţă pentru a-şi dovedi nevinovăţia. În acest caz, însă, băncile s-au adresat instanţei, cerând suspendarea audierilor, deliberărilor şi redactarea deciziei, cu scopul de a ne împiedica să finalizăm investigaţia. Ultimul proces s-a judecat luni dimineaţă, iar instanţa a confirmat faptul că demersurile de blocare a procedurilor nu au avut fundament legal”, a declarat Bogdan Chiriţoiu, preşedintele Consiliului Concurenţei.

Instanțele resping solicitările

Conform instituţiei, una dintre bănci a solicitat instanţei accesul la documente cu caracter protejat, fără a respecta procedurile legale aplicabile.

„Potrivit legislaţiei, părţile investigate pot solicita instanţei verificarea modului în care autoritatea a administrat probele, numai după primirea deciziei cu motivarea extinsă. Totodată, banca a cerut suspendarea organizării şedinţei audierilor, demers care ar fi avut ca efect blocarea adoptării unei decizii de către Plenul Consiliului Concurenţei. În cadrul audierilor, companiile investigate îşi prezintă punctul de vedere în faţa Plenului instituţiei, înainte ca acesta să ia o decizie finală”, explică reprezentanţii Consiliului, într-un comunicat.

Cea de-a doua bancă a solicitat suspendarea deliberărilor (adoptarea deciziei) Plenului Consiliului Concurenţei, precum şi a elaborării/redactării deciziei cu motivarea extinsă, tot pentru a bloca finalizarea investigaţiei.

Instanţele au respins solicitările ca fiind inadmisibile.

„Sentinţele instanţelor nu sunt definitive, băncile putând face recurs la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie”, precizează Consiliul Concurenţei.

Şedinţa în cadrul căreia Plenul Consiliului Concurenţei a decis sancţionarea băncilor implicate în stabilirea indicelui ROBOR a avut loc vineri, 5 iunie, iar după aceea, fiecare bancă a fost informată cu privire la nivelul sancţiunii în cazul său. Autoritatea de concurenţă a sancţionat 10 bănci cu amenzi în valoare totală de 3,73 miliarde lei (710 milioane euro) pentru încălcarea normelor de concurenţă, respectiv legea concurenţei şi Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europene, prin coordonarea comportamentului în cadrul procedurii de stabilire a ROBOR.