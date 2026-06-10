Facilitățile, prevăzute de Legea nr. 44/1994 și de Legea nr. 147/2000, nu au fost integrate până în prezent în cardurile de sănătate ale beneficiarilor, nu toți deținând un astfel de card, arată Agerpres.

De asemenea, utilizarea cardului de sănătate încetează odată cu emiterea cărții electronice de identitate, care preia și acest rol.

În aceste condiții, proiectul prevede ca facilitățile să fie acordate în continuare, pe întreaga durată a anului 2026, pe baza tichetelor de călătorie gratuite sau a taloanelor speciale de călătorie, se arată în raportul comisiei de specialitate.