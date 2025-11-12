Banca Naţională păstrează dobânda de politică monetară la 6,5%: obiectivul rămâne controlul inflaţiei

Stiri Economice
12-11-2025 | 15:19
bnr
Shutterstock

Consiliul de Administraţie al Băncii Naţionale a României a decis, miercuri, să menţină rata dobânzii de politică monetară la nivelul de 6,50% pe an, a anunţat banca centrală, printr-un comunicat.

autor
Vlad Dobrea

De asemenea, CA al BNR a hotărât păstrarea ratei dobânzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) la 7,50% pe an şi a ratei dobânzii la facilitatea de depozit la 5,50% pe an, precum şi menţinerea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei şi în valută ale instituţiilor de credit.

"Deciziile CA al BNR vizează asigurarea şi menţinerea stabilităţii preţurilor pe termen mediu, într-o manieră care să contribuie la realizarea unei creşteri economice sustenabile. Consiliul de administraţie reiterează că, în contextul actual, mixul echilibrat de politici macroeconomice şi implementarea de reforme structurale inclusiv prin utilizarea fondurilor europene care să stimuleze potenţialul de creştere pe termen lung sunt esenţiale pentru stabilitatea macroeconomică şi întărirea capacităţii economiei româneşti de a face faţă unor evoluţii adverse", se arată în comunicatul băncii.

BNR precizează că monitorizează atent evoluţiile mediului intern şi internaţional şi este pregătită să utilizeze instrumentele de care dispune în vederea îndeplinirii obiectivului fundamental privind stabilitatea preţurilor pe termen mediu, în condiţii de păstrare a stabilităţii financiare.

Noul Raport trimestrial asupra inflaţiei va fi prezentat publicului într-o conferinţă de presă organizată în data de 14 noiembrie 2025. Minuta deliberărilor privind adoptarea deciziei de politică monetară în cadrul şedinţei de miercuri va fi publicată pe website-ul BNR în data de 24 noiembrie 2025.

Citește și
oameni pe strada
INS: Rata anuală a inflaţiei în luna octombrie a fost 9,8%. Energia electrică s-a scumpit cu peste 72%

Următoarea şedinţă a CA al BNR dedicată politicii monetare va avea loc în data de 19 ianuarie 2026.

Banca centrală a decis anul trecut, în două rânduri, scăderea ratei dobânzii cheie, în luna iulie, de la 7% pe an la 6,75% pe an, şi în luna august la 6,5% pe an. Dobânda cheie era nemodificată din luna ianuarie 2023. 

Sursa: Agerpres

Etichete: BNR, dobanda, politica monetara,

Dată publicare: 12-11-2025 15:19

Articol recomandat de sport.ro
Nadia a dansat pe o celebră melodie românească la 64 de ani: imaginile, virale în lume!
Nadia a dansat pe o celebră melodie românească la 64 de ani: imaginile, virale în lume!
Citește și...
INS: Rata anuală a inflaţiei în luna octombrie a fost 9,8%. Energia electrică s-a scumpit cu peste 72%
Stiri Economice
INS: Rata anuală a inflaţiei în luna octombrie a fost 9,8%. Energia electrică s-a scumpit cu peste 72%

Rata anuală a inflaţiei a fost, în luna octombrie 2025, 9,8%, în condiţiile în care mărfurile nealimentare s-au scumpit cu 10,96%, serviciile cu 10,52% iar mărfurile alimentare cu 7,57%, potrivit datelor INS, publicate miercuri.

Dani Mocanu, anchetat de ANAF pentru 1,6 milioane lei nedeclarați. S-ar fi folosit de rude să ascundă banii de Fisc
Stiri Economice
Dani Mocanu, anchetat de ANAF pentru 1,6 milioane lei nedeclarați. S-ar fi folosit de rude să ascundă banii de Fisc

ANAF Antifraudă a descoperit obligații fiscale nedeclarate de peste 1,6 milioane de lei la Dani Mocanu, susțin sursele Știrilor ProTV.  El ar fi folosit firme controlate de familie pentru a evita plata taxelor și impozitelor datorate statului.

Producătorii de băuturi spirtoase le-au „sugerat” autorităților o „reformă” a accizei pentru băuturile alcoolice
Stiri Economice
Producătorii de băuturi spirtoase le-au „sugerat” autorităților o „reformă” a accizei pentru băuturile alcoolice

Spirits România, asociaţia patronală care reuneşte principalii producători şi importatori de băuturi spirtoase din România, a trimis autorităţilor o propunere de reformă substanţială a modului de calcul al accizei pentru băuturile care conţin alcool.

Recomandări
Nicuşor Dan, noi discuţii la Cotroceni cu liderii coaliţiei şi magistraţii pentru legea pensiilor speciale
Stiri Politice
Nicuşor Dan, noi discuţii la Cotroceni cu liderii coaliţiei şi magistraţii pentru legea pensiilor speciale

Preşedintele Nicuşor Dan a convocat din nou, miercuri, la Palatul Cotroceni, liderii Coaliţiei de guvernare, dar de această dată vor lua parte la discuţii şi reprezentanţi ai magistraţilor.

Curtea Constituţională amână pentru 25 noiembrie legea referitoare la plata pensiilor private
Stiri actuale
Curtea Constituţională amână pentru 25 noiembrie legea referitoare la plata pensiilor private

Curtea Constituţională a amânat, miercuri, pentru 25 noiembrie, dezbaterile cu privire la sesizările depuse de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi AUR în legătură cu legea privind plata pensiilor private.

Ilie Bolojan: Securitatea Mării Negre rămâne o prioritate majoră pentru România. Guvernul susţine extinderea UE către Ucraina
Stiri Politice
Ilie Bolojan: Securitatea Mării Negre rămâne o prioritate majoră pentru România. Guvernul susţine extinderea UE către Ucraina

Premierul Ilie Bolojan a prezentat, miercuri, la reuniunea şefilor de misiune ai statelor membre UE şi ai Comisiei Europene, priorităţile economice şi de securitate ale Guvernului României.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 12 Noiembrie 2025

47:49

Alt Text!
Vorbește Lumea
12 Noiembrie 2025

01:45:03

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
11 Noiembrie 2025

01:13:03

Alt Text!
iBani
iBani - 10 Noiembrie 2025

17:22

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28