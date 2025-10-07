Banca Mondială și-a revizuit în scădere previziunile privind evoluția economiei României

Banca Mondială a revizuit în scădere previziunile pentru economia României. Astfel, creșterea economică de anul acesta ar urma să fie de doar 0,4%, potrivit unei analize a instituției financiare.

În contextul inflației ridicate și a măsurilor fiscale, creșterea consumului a fost de asemenea estimată la doar 1,1%, față de 5%, cât a fost în medie în perioada 2020-2024.

Totuși, după măsurile anunțate de Guvern pentru reducerea cheltuielilor și creșterea taxelor, Banca Mondială prognozează un deficit în scădere, de sub 6% din PIB, anul viitor, de la peste 9%, cât am avut anul trecut.

Emil Gânj a fost plasat pe lista celor mai căutați criminali din Europa. Recompensa oferită de Poliție pentru găsirea sa

