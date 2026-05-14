Tatăl, al cărui nume nu a fost făcut public, a povestit că luna aceasta și-a dus soția și copiii la o pizzerie populară din districtul Grieskirchen, așteptându-se la o masă obișnuită. Cum cei doi copii erau prea mici pentru a termina o porție întreagă, părinții plănuiseră să comande o singură pizza pe care cei mici să o împartă.

Însă, după ce au analizat meniul mai atent, au observat o politică neobișnuită.

„Pizza noastră este taxată per persoană”, scria în meniu, ceea ce practic interzicea împărțirea porțiilor.

În condițiile în care prețurile pentru o pizza începeau de la 11 euro și puteau ajunge la aproape 20 de euro, în funcție de topping, familia ar fi ajuns să plătească aproape 40 de euro pentru ca cei doi copii să mănânce, scrie Daily Mail.

Taxe suplimentare în Austria

Această măsură face parte dintr-o schimbare mai amplă în Austria, unde tot mai multe restaurante introduc taxe suplimentare pentru farfuriile de mâncare împărțite.

Clienții care solicită farfurii suplimentare pentru a împărți un singur fel de mâncare pot fi taxați acum cu până la 8 euro, deși fiecare local este liber să stabilească propriul tarif sau să nu perceapă deloc această taxă.

Această tendință a stârnit dezbateri în întreaga țară, mai ales în regiunile turistice precum Salzburg și Viena, unde practica devine tot mai răspândită. Cu toate acestea, proprietarii de restaurante susțin că măsura este necesară pentru supraviețuirea afacerilor lor.

Problema apare frecvent în cazul grupurilor mari, care comandă mai puține feluri principale decât numărul de persoane de la masă, apoi cer farfurii suplimentare — reducând astfel veniturile restaurantului, în timp ce beneficiază în continuare de servicii complete.

Ernst Pühringer, președintele diviziei de turism din Salzburg, a declarat că fenomenul a ajuns la un punct critic. El a explicat că unele afaceri au început să introducă aceste taxe după pandemie, care a pus o presiune puternică asupra sectorului ospitalității, adăugând: „Trebuie să ajungi la un nivel de venituri care să aibă sens.”

Taxe diferite în fiecare regiune

Taxele diferă în funcție de regiune. În Salzburg, clienții plătesc de obicei aproximativ 4 euro pentru o farfurie suplimentară, în timp ce în alte zone suma poate fi mai mică. Totuși, multe localuri spun că aplică aceste reguli cu flexibilitate, mai ales atunci când clienții consumă suficient pentru a justifica serviciul oferit.

Potrivit Camerei de Comerț din Austria, „În Austria există obligația legală de afișare a prețurilor. Tot ceea ce este menționat în meniu este valabil.” Unele localuri austriece au început să perceapă chiar și o taxă de 1,20 lire pentru „spălatul vaselor”, dacă clienții aleg să primească înghețata într-un bol, în locul unui cornet.