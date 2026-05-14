Potrivit unui proiect de hotărâre de guvern, vor apărea adrese, suprafețe, cum au fost obținute imobilele, dar și cât sunt chiriile aferente. Beneficiarii - de la demnitari până la funcționari - nu vor apărea cu nume, ci doar cu funcțiile deținute.

Toate datele vor fi actualizate de două ori pe an. Proiectul a fost joi în prima lectură, în ședința de guvern, și urmează să fie adoptat.

Hotărârea scrisă de Secretariatul General al Guvernului prevede ca oricine să poată vedea, pe pagina de internet a Regiei de Protocol a Statului, unde sunt situate, ce suprafață au și pentru ce sunt folosite vilele, apartamentele, spațiile și terenurile administrate de instituție.

Vor putea fi văzute și alte detalii - tipul contractului, modul în care a fost atribuit imobilul, durata și valoarea chiriei sau a contractului. De asemenea, vor apărea date despre beneficiari - fie instituții, partide, fundații sau alte organizații, fie persoane fizice, însă fără a fi menționate explicit funcțiile sau instituțiile în care acestea lucrează.

Dan Reșitnec, secretarul general al Guvernului: „Tocmai pentru a scoate la lumină dacă s-au făcut lucruri în regulă, cum s-au făcut, cine are spațiile acestea. Dacă are dreptul să beneficieze de ele sau dacă nu are dreptul să beneficieze de ele. Trebuie să fim foarte atenți să respectăm prevederea legii GDPR. Va apărea categoria ocupantului unui spațiu, dacă este demnitar, dacă este înalt funcțional public dacă este o altă categorie de ocupant și va apărea categoria instituției”.

Toate aceste date vor fi publicate de două ori pe an - pe 31 mai, apoi pe 30 noiembrie. În prezent, pe site-ul instituției sunt puține informații despre imobilele administrate. Cele mai multe vizează licitații despre spațiile care pot fi închiriate și vândute.