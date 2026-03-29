Unele pot avea și defecte, dar prețurile mici îi conving pe clienți să cumpere.

Pentru că cererea este în creștere tot mai multe magazine adoptă conceptul inclusiv, online.

În acest magazin cu articole pentru casă sunt amenajate rafturi speciale pentru produse outlet.

Mădălina Florea, Diector de Magazin: "Vor fi înlocuite cu modele noi. În ultimul timp clienții noștri vânează și aceste articole de outlet pentru că știu că obțin prețuri foarte bune". Un alt magazin vinde îmbrăcăminte nouă de la mai multe branduri.

Mișu Colțan, reprezentant magazin: "Schimbăm prețurile în fiecare zi. Pentru rochiile de femei avem o cere destul de mare." Conceptul de outlet a fost preluat și de magazinele online vestimentare.

Andrei Chirilă, Director Marketing Magazin Online: "Sunt articole care chiar dacă provin din sezoane anterioare păstrează calitatea, păstrează designul pentru care sunt recunoscute". În cazul electrocasnicelor sunt căutate produsele resigilate, la preț redus.

Ovidiu Boișteanu, reprezentant magazin: "În proporție de 90 la sută majoritatea sunt noi, cu defecte estetice. Noi le testăm." În viitor consultanții în retail estimează o creștere a sectorului de tip outlet.

Cristian Stoicescu, consultant de retail: "Un consumator caută un raport excelent calitate preț. Nu mai vorbim despre lucruri ieftine, vorbim despre produse originale de brand la prețuri accesibile. Conform ultimelor studii 70% dintre consumatorii globali plănuiesc să viziteze outlet-uri în următorul an." La nivel global, creșterea interesului pentru categoria outlet are un rol important și în sustenabilitate.