Contractele futures pentru Brent au crescut cu 7,39 dolari, sau 6,9%, ajungând la 114,77 dolari pe baril la ora 10:26 GMT. Mai devreme în sesiune, Brent urcase cu peste 10 dolari, atingând un maxim de 119,13 dolari, aproape de vârful din ultimii trei ani și jumătate atins pe 9 martie.

Țițeiul american West Texas Intermediate (WTI) a crescut cu 27 de cenți, sau 0,3%, până la 96,59 dolari pe baril, după ce anterior urcase cu aproape 4 dolari, atingând 100,02 dolari. WTI se tranzacționează la cel mai mare discount față de Brent din ultimii 11 ani.

Banca centrală a SUA a menținut miercuri ratele dobânzilor neschimbate, anticipând o inflație mai ridicată, în timp ce factorii de decizie analizează impactul războiului.

Atacuri și contraatacuri

Israelul a atacat zăcământul de gaze South Pars din Iran, însă SUA și Qatar nu au fost implicate, a declarat miercuri seară președintele Donald Trump. South Pars reprezintă sectorul iranian al celui mai mare zăcământ de gaze naturale din lume, împărțit de Iran cu aliatul SUA, Qatar, de cealaltă parte a Golfului.

Trump a adăugat că Israelul nu va mai ataca instalațiile iraniene din South Pars decât dacă Iranul va ataca Qatarul și a avertizat că SUA vor riposta dacă Teheranul va acționa împotriva Doha.

Miercuri, QatarEnergy a anunțat că atacurile cu rachete iraniene asupra Ras Laffan, unde se află principalele instalații LNG ale Qatarului și cele mai mari din lume, au provocat „pagube extinse”.

Prețurile gazelor în Europa au urcat la cel mai ridicat nivel din ultimii peste trei ani.

Arabia Saudită a anunțat că a interceptat și distrus patru rachete balistice lansate miercuri spre Riad, precum și o tentativă de atac cu dronă asupra unei instalații de gaze.

Rafinăria SAMREF a Saudi Aramco, în care compania Exxon deține o participație, din portul Yanbu de la Marea Roșie, a fost, de asemenea, vizată de un atac aerian joi. Încărcările de petrol în port au fost perturbate, dar au fost reluate între timp.

Kuwait Petroleum Corporation a anunțat că o unitate operațională a rafinăriei Mina al-Ahmadi a fost lovită de o dronă, provocând un incendiu limitat.

Anterior, Reuters a relatat că administrația Trump analizează posibilitatea desfășurării a mii de militari americani pentru a consolida operațiunile din Orientul Mijlociu.