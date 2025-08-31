ASF: Peste 925.000 de români au pensii facultative. Statul rămâne principalul beneficiar prin titlurile de stat

31-08-2025 | 11:35
oameni pe strada
Fondurile de pensii facultative aveau active în valoare de 6,52 miliarde de lei, la finalul lunii iulie 2025, în creştere cu 19,6% comparativ cu nivelul înregistrat la aceeaşi dată a anului anterior, conform Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF).

Vlad Dobrea

"Cele mai multe investiţii au fost efectuate local (95%), majoritatea fiind denominate în lei (87%)", se arată în raport.

Valoarea contribuţiilor virate în luna iulie a fost de 85 milioane lei, în timp ce contribuţia medie a fost 182 lei.

Titlurile de stat deţineau cea mai mare pondere în cadrul activelor, de 4,13 miliarde de lei, respectiv 63,4%. Pe locul doi se aflau acţiunile, cu 1,73 miliarde de lei (26,7%). Fondurile de investiţii se situau pe locul trei din acest punct de vedere, cu 225,3 milioane de lei, respectiv 3,5% din totalul activelor.

Potrivit datelor ASF, fondurile de pensii facultative aveau 925.340 de participanţi în luna iulie 2025.

Pe Pilonul III sunt active următoarele fonduri de pensii: Azt Moderato, Azt Vivace, BCR Plus, Pensia Mea Plus, Esenţial, NN Activ, NN Optim, Pensia Mea, Raiffeisen Acumulare şi Stabil. 

Sursa: Agerpres

Dată publicare: 31-08-2025 11:35

