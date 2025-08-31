ASF: Peste 925.000 de români au pensii facultative. Statul rămâne principalul beneficiar prin titlurile de stat

Fondurile de pensii facultative aveau active în valoare de 6,52 miliarde de lei, la finalul lunii iulie 2025, în creştere cu 19,6% comparativ cu nivelul înregistrat la aceeaşi dată a anului anterior, conform Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF).

"Cele mai multe investiţii au fost efectuate local (95%), majoritatea fiind denominate în lei (87%)", se arată în raport.

Valoarea contribuţiilor virate în luna iulie a fost de 85 milioane lei, în timp ce contribuţia medie a fost 182 lei.

Titlurile de stat deţineau cea mai mare pondere în cadrul activelor, de 4,13 miliarde de lei, respectiv 63,4%. Pe locul doi se aflau acţiunile, cu 1,73 miliarde de lei (26,7%). Fondurile de investiţii se situau pe locul trei din acest punct de vedere, cu 225,3 milioane de lei, respectiv 3,5% din totalul activelor.

Potrivit datelor ASF, fondurile de pensii facultative aveau 925.340 de participanţi în luna iulie 2025.

Pe Pilonul III sunt active următoarele fonduri de pensii: Azt Moderato, Azt Vivace, BCR Plus, Pensia Mea Plus, Esenţial, NN Activ, NN Optim, Pensia Mea, Raiffeisen Acumulare şi Stabil.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













