Alte trei persoane, care se aflau în locuință, sunt și ele în grija medicilor.

Corespondent Știrile PRO TV: „Fetița de șapte ani a fost transportată aici, la Spitalul Grigore Alexandrescu. Este în stare gravă, dar stabilă, intubată și ventilată mecanic, internată în secția de terapie intensivă. Are arsuri pe 15% din suprafața corpului. În special, fața și mâinile sunt afectate. Medicii îi curăță rănile și, cel mai probabil, în următoarele zile va fi supusă și unor intervenții chirurgicale.

În afară de fetița care este îngrijită aici, la spitalul din București, alte trei persoane, două vârstnice și un minor, au ajuns la spital în urma acestui incendiu. Cel de-al doilea copil, sora de patru ani a fetei de la Grigore Alexandrescu, a fost externată deja.

Focul a izbucnit noaptea trecută, iar pompierii au găsit casa din Slatina cuprinsă în totalitate de flăcări. Pompierii au intervenit cu mai multe autospeciale și, după aproape trei ore, au reușit să stingă flăcările. Întreaga locuință a fost însă afectată. Primele cercetări indică un posibil scurtcircuit drept cauza incendiului.”