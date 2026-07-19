Suspecții i-au spus că are de recuperat bani din TVA pentru o firmă și a fost pus să intre în aplicația băncii pentru actualizări. Când și-a dat seama că, de fapt, a făcut transferul, a mers la poliție. Din fericire, suma a fost recuperată.

Bărbatul, care este administratorul unei firme, a fost sunat de un număr necunoscut. Cel de la capătul firului s-a prezentat drept inspector ANAF și i-a spus că are de recuperat 4.000 de lei din TVA. Apoi, a fost apelat de un presupus funcționar al băncii la care are contul.

Victimă: „Mi-a zis că a intrat în legătură cu cei de la ANAF și i-au zis că am de recuperat suma respectivă și trebuie actualizată aplicația. Am intrat, am făcut exact cum a zis la telefon, dar, de fapt, inițiasem o plată.”

Omul și-a dat seama că este vorba despre o înșelăciune și a cerut ajutorul polițiștilor.

Ramona Ciofu, IPJ Neamț: „În urma sesizării rapide și a colaborării bune între IPJ Neamț și IPJ Timiș, suma de bani a fost recuperată. Continuăm cercetările în cadrul unui dosar penal, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de înșelăciune.”

Specialiștii spun că acești indivizi și-au perfecționat mult tehnica.

Lorena Bolfă, psiholog clinician: „Ei folosesc frica, autoritatea și presiunea timpului pentru a bloca reacția și gândirea persoanelor.”

Autoritățile îndeamnă să fim prudenți în astfel de situații. De regulă, instituțiile publice sau bancare nu solicită informații telefonic.