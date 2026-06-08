Și în restul țării, a reușit să vândă proprietăți de milioane de lei. Asta, în vreme ce alte bunuri de lux, precum mașini cu sute de cai putere, dar și ceasuri exclusiviste, își așteaptă cumpărătorii.

De la finalul lunii martie, de când și-a lansat platforma de licitații online, ANAF a încasat până acum 15,3 milioane de lei.

Cele mai mari vânzări s-au făcut cu locuințe situate în zone scumpe din București. Primul pe listă este un apartament spațios, vândut la licitație pentru 2,1 milioane de lei.

Unele vânzări au nume celebre în spate.

Corespondent PRO TV: „1,6 milioane de lei - atât a încasat ANAF din vânzarea unui apartament care a aparținut fostului edil al Sectorului 5 Marian Vanghelie. Este vorba despre un apartament de 100 de metri pătrați situat pe un bulevard în apropiere de Piața Romană”.

Tranzacții de milioane s-au făcut și cu proprietăți din restul țării. De pildă, un apartament în Harghita a fost vândut pentru 1 milion de lei, iar un ansamblu de imobile cu teren din Ștefănești - Argeș, cu peste 800.000 de lei, potrivit datelor obținute de Știrile ProTV.

Alte 3 milioane de lei sunt bani pe care ANAF i-a încasat repede. Persoane fizice și firme executate silit și-au văzut bunurile scoase online, la licitație, așa că au decis să-și plătească datoriile la stat. De aceea, spune ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Năzare, platforma arată importanța digitalizării: bani recuperați mai rapid la buget.

Pe de altă parte, alte bunuri care fac parte din dosare cu nume cunoscute încă își caută cumpărători.

Un exemplu este ceasul de lux Patek Philippe, care a aparținut fostului șef al ANAF Sorin Blejnar. Ceasul fabricat în Elveția, cu carcasă de aur și geam de safir, este păstrat la Trezoreria București și are acum prețul de pornire de 14.500 de lei, redus cu 25% față de cel inițial.

Alte proprietăți de milioane sunt încă la ofertă: de pildă, un teren arabil în județul Prahova, care e listat la 7,6 milioane de lei sau un apartament cu trei camere în Cluj-Napoca, al cărui preț de pornire este 1,2 milioane de lei.

Pe site-ul ANAF pot fi găsite mașini cu mulți cai putere - precum Lamborghini Urus, din 2021 și Ferrari, din 2020, la prețuri de pornire de 1 milion de lei, respectiv 950.000 de lei. Ambele mașini sunt reduse cu 5%, pentru că nu s-au vândut la prima licitație.