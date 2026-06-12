Partidul Acțiunea Conservatoare – partidul care susține campania StopVexler – a reacționat la distanță de o zi, după ce Inspectoratul Județean de Poliție (IJP) Prahova a deschis, în acest caz, un dosar penal. Partidul fondat de Claudiu Târziu susține că intervenția autorităților e un abuz.
CNCD votează luni începerea unei analize campaniei „StopVexler”
Cătălin Raiu a declarat pentru Spotmedia.ro că luni, pe 15 iunie, va propune consiliului demararea unei analize.
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