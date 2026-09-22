„Plecăm cu șansa a doua cu Suedia. E clar că întâlnim un adversar mult mai bun decât noi, probabil undeva la 20-25% avem șanse reale. Însă eu cred în șansa noastră, oricât este de mică. Se poate, trebuie să avem această mentalitate și încredere, pe care Gică Hagi sunt convins că va reuși să le-o transmită jucătorilor. Ulterior, rămâne ca ei să aibă o zi bună, să facă un meci bun, iar în multe momente ale jocului să se autodepășească”, a declarat Marica, marți, la Năstase & Marica Sports Club, scrie Agerpres.

Marica: „Ne bazăm foarte mult pe forța grupului”

El a precizat că România va avea nevoie de un bun joc colectiv în fața Suediei, echipă care a participat în această vară la Cupa Mondială: „Nu sper decât la un joc colectiv bun. Am arătat că putem să fim o echipă. Individualități mai puține, ne bazăm foarte mult pe forța grupului. E o șansă mică, așa cum spuneam, și credem în ea.”

Marica a vorbit și despre absența lui Denis Drăguș, pe care o consideră importantă pentru modul în care România ar putea aborda partida.

„Drăguș e un jucător cu o calitate fantastică. Păcat că îl pierdem pentru acest joc. Era singurul nostru vârf cu viteză și cu forță de pătrundere. Mă aștept la un joc în care România să fie dominată și atunci să ne apărăm foarte jos. Avem nevoie de jucători buni pe contraatac, cu viteză bună, iar Drăguș era unul dintre ei. Va fi o pierdere pentru noi. Sper ca Gică Hagi să aibă capacitatea și inspirația să găsească un număr nouă, un atacant veritabil care să poată să suplinească lipsa lui”, a mai spus Marica.

„Jucătorul român poate juca din trei în trei zile”

Cu patru partide programate în 11 zile în Liga Națiunilor, fostul atacant consideră că fotbaliștii români sunt capabili să joace din trei în trei zile și pledează pentru păstrarea unui nucleu al echipei naționale.

„Știm foarte bine că «jucătorul român nu poate juca la trei zile». E o meteahnă, să spunem așa, pe care am tot auzit-o, că nu se poate. Eu cred că jucătorul român poate juca din trei în trei zile și mai cred un lucru, că nu trebuie să avem clișee și să credem că e imposibil. Băieții sunt tineri și știm cât de repede ne recuperăm. Pe de o parte spunem că nu avem suficienți jucători și că România are câțiva jucători de valoare. Pe de altă parte aud că putem schimba două-trei echipe, un lucru care se contrazice puțin. Așa că eu vreau să cred că vom găsi un nucleu al echipei naționale pe care să ne bazăm”, a afirmat Marica.

România va întâlni Suedia vineri, 25 septembrie, de la ora 21:45, pe Strawberry Arena din Solna, în primul meci din Grupa B4 a Ligii Națiunilor.

Selecționata României are programate patru partide în debutul noii ediții a Ligii Națiunilor: Suedia - România pe 25 septembrie (Strawberry Arena - Solna), România - Bosnia-Herțegovina pe 28 septembrie (Arena Națională, fără spectatori), Polonia - România pe 2 octombrie (Stadion Narodowy - Varșovia) și România - Suedia pe 5 octombrie (Arena Națională).