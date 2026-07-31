Parlamentul a aprobat vineri legea prin care se anulează obligațiile fiscale care decurg din impunerile eronate sau nejustificate la plata TVA de către ANAF. Concret, proiectul de lege are ca obiect de reglementare stabilirea cadrului legal pentru anularea obligaţiilor fiscale principale şi accesorii, decurgând din obligaţia plăţii TVA, generate eronat sau nejustificat ca urmare a anulării înregistrării în scopuri de TVA, scrie Agerpres.

Potrivit expunerii de motive, scopul iniţiativei constă în corectarea evidenţelor fiscale, protejarea contribuabililor de obligaţii nejustificate şi simplificarea procedurilor de restituire a sumelor deja achitate şi necuvenite, pentru perioadele fiscale aferente intervalului cuprins între data de 1 ianuarie 2019 şi intrarea în vigoare a prezentei legi.

"Pentru contribuabilii care au achitat deja sumele, se prevede posibilitatea restituirii, evitând prejudicii ireversibile. Această măsură reduce litigiile judiciare, degrevează instanţele şi creşte încrederea în administraţia fiscală, aliniindu-se la directivele UE privind TVA şi principiile bunei guvernanţe", se mai arată în expunerea de motive.

Deputatul USR Adrian Echert, iniţiatorul proiectului de lege, a explicat că legea a fost necesară pentru a corecta nişte situaţii care au dus zeci de mii de firme în insolvenţă sau în instanţă.

”Banii aceștia nu există, nu sunt o povară reală pe bugetul de stat”

"Cum poţi cere unui antreprenor să plătească TVA pe care nu l-a facturat, nu l-a colectat, nu l-a încasat în totalitate şi aceşti bani nu există? Aceasta este situaţia care s-a întâmplat deja, motiv pentru care am iniţiat această lege cu mai mulţi colegi. Oameni care au fost anunţaţi de către ANAF că nu mai sunt plătitori de TVA, ei fiind sub plafonul de plată de TVA mereu, au facturat ani de zile neavând în vectorul fiscal ca plătitor de TVA cu bună credinţă. Au avut relaţii cu ANAF, cu autorităţile publice, au primit mereu răspunsuri că sunt în legalitate, că nu au nimic de achitat şi în decembrie anul trecut au primit notificări de plată de la ANAF chiar şi 50.000 - 60.000 de euro pentru firme mici care au activităţi foarte simple şi pe care i-au omorât efectiv. Sunt situaţii nenumărate, poate zeci de mii de firme care, dacă nu sunt în insolvenţă, sunt în instanţă, care grevează tot sistemul nostru de justiţie, pentru a-şi căuta dreptatea, iar această lege va corecta acest lucruri. Banii aceştia nu există, nu sunt o povară reală pe bugetul de stat, pentru că nu au fost niciodată încasaţi şi nu vor fi niciodată încasaţi, doar omoară firmele mici", a spus Echert.

Proiectul de lege a fost adoptat şi de Senat, iar Camera Deputaţilor este for decizional în acest caz.