PArlamentul a adoptat acest proiect astfel încât persoanele aflate în proces de achiziție a unei locuințe să nu fie afectate de atacul cibernetic de la Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară.

"În perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a prezentei legi şi data de 30 septembrie 2026 inclusiv, persoana fizică, în mod individual sau în comun cu altă persoană fizică/alte persoane fizice, poate achiziţiona o singură locuinţă cu cota redusă de TVA de 9%, dacă se îndeplinesc în mod cumulativ mai multe condiţii. Locuinţa trebuie să aibă o suprafaţă utilă de maximum 120 mp, exclusiv anexele gospodăreşti, şi o valoare, inclusiv a terenului pe care este construită, care nu depăşeşte suma de 600.000 lei, exclusiv taxa pe valoarea adăugată. Locuinţa în momentul livrării nu poate depăşi data de 30 septembrie 2026, să poată fi locuită ca atare, conform condiţiilor legale în vigoare la data încheierii actelor juridice care au ca obiect plata în avans pentru achiziţionarea unei astfel de locuinţe", se arată în proiect, potrivit Agerpres.

Persoana care beneficiază de această lege trebuie să nu fi achiziţionat o altă locuinţă cu cotă redusă de TVA începând cu 1 ianuarie 2023 şi să fi încheiat până la data de 1 august 2025 un act juridic între vii care are ca obiect plata în avans pentru achiziţionarea unei astfel de locuinţe.

Proiectul a fost adoptat şi de Senat iar Camera Deputaţilor este for decizional în acest caz.