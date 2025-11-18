Greșeala uriașă făcută de un poștaș din Buzău. Cum a obținut o minoră o alocație de zeci de ori mai mare

18-11-2025 | 08:01
Neatenția era să îl coste scump pe un poștaș de 51 de ani, din județul Buzău. Bărbatul, care distribuia alocația copiilor din Râmnicu Sărat, i-a dat, din greșeală, unei minore, bancnote de 500 de lei, în loc de hârtii de 20 de lei.

Fata a luat banii, fără să-i spună poștașului că a greșit. Abia după ce a observat că îi lipsesc aproape 14.000 de lei, acesta s-a întors la casa cu pricina.

Însă nici copila și nici părinții ei nu au recunoscut că minora a primit o sumă atât de mare. Banii au fost restituiți abia după ce bărbatul a făcut plângere la poliție.

