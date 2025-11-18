Greșeala uriașă făcută de un poștaș din Buzău. Cum a obținut o minoră o alocație de zeci de ori mai mare

Neatenția era să îl coste scump pe un poștaș de 51 de ani, din județul Buzău. Bărbatul, care distribuia alocația copiilor din Râmnicu Sărat, i-a dat, din greșeală, unei minore, bancnote de 500 de lei, în loc de hârtii de 20 de lei.

Fata a luat banii, fără să-i spună poștașului că a greșit. Abia după ce a observat că îi lipsesc aproape 14.000 de lei, acesta s-a întors la casa cu pricina.

Însă nici copila și nici părinții ei nu au recunoscut că minora a primit o sumă atât de mare. Banii au fost restituiți abia după ce bărbatul a făcut plângere la poliție.

