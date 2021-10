Ajutorul din fonduri europene întârzie pentru mii de firme, aflate acum în pragul falimentului. Ce întâmplă cu „Măsura 2”

Trei mii de firme din toată ţara, afectate de pandemie, aşteaptă de luni bune să primească ajutorul promis de stat din fonduri europene. Unele au cerut granturi de la câteva mii de euro, până la 150 de mii de euro.

Mulţi proprietari de afaceri se plâng că abia mai fac față datoriilor acumulate în această perioadă, iar finanţarea europeană ar fi un colac de salvare care însă întârzie să le fie aruncat.

Marcel Gherman spune că este în pragul falimentului. A cerut încă de acum un an un ajutor de la stat de 52.000 de euro pentru a-şi duce mai departe afacerea. Face transport turistic de persoane. Nu a primit nici acum banii, deşi s-a calificat.

Marcel Gherman, antreprenor turism: „Am opt angajaţi, pe care tot timpul i-am plătit, de unde? - Din credite. La ora actuală nu le plătesc, speranţa mea ca să nu închid firma este să-mi dea UE sau Guvernul să-mi dea aceşti bani. Practic, sunt în stare de faliment - rate amânate, credite amânate. Urlăm la lună, nimeni nu se gândeşte că asta pentru noi, cei 3 mii de firme care au mai rămas neplătite din Măsura 2, înseamnă efectiv supraviețuire”.

Prin Măsura 2, Guvernul acorda ajutoare din bani europeni, cu valori între 2.000 şi 150.000 de euro, firmelor lovite de pandemie în special. Sunt bani pe care îi pot folosi pentru plata facturilor, a taxelor ori a cheltuielilor curente.

Nicuța Enache abia deschisese un restaurant în Bucureşti când a venit pandemia, aşa că a fost nevoită şi ea să ceară finanţare.

Nicuța Enache, proprietar restaurant: „Măsura 2 pe care am aşteptat-o ca pe o pâine caldă a venit după un an şi un pic, foarte, foarte târziu, nu spun că nu e de ajutor, dar a venit târziu. Vorbim de 60 şi un pic de mii de euro, bani care s-au dus în doi timpi şi trei mişcări pentru că datoriile au fost foarte mari. Am avut poprire pe conturi din partea statului - noi nu funcţionam, dar ei mi-au blocat conturile pentru că trebuia să plătesc taxele, când eu nu aveam din ce''

Raluca Prelucă, consultant fonduri structurale: „Am văzut că în alte state membre, aceste plăți s-au făcut foarte repede pentru aceşti beneficiari, care au cerut banii încă de anul trecut. La noi, lipseau bani din bugetul măsurii, le-a fost greu foarte multor firme, mai ales că aşteptau banii încă de anul trecut”.

Laura Culiță, corespondent PROTV: „Până acum, prin Măsura 2 au fost date 3,7 miliarde de lei, iar firmele rămase neplătite aşteaptă alocarea de fonduri noi - adică 570 de milioane de lei. Din octombrie anul trecut şi până acum, 13.600 de firme au primit în total ajutorul de la stat, iar alte aproape 3000, deşi au fost admise, încă îşi aşteaptă banii. Situaţia lor se poate înrăutăţi în orice moment, mai ales din cauza datoriilor mai mari pe timp de iarnă.”

Ministerul Economiei, care gestionează aceste ajutoare, a cerut lămuriri de la Ministerul Proiectelor Europene. Răspunsul? Trebuie găsiţi bani la buget iar apoi decontaţi printr-o nouă cerere la Uniunea Europeană.