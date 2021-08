Aglomerație la serviciie de pașapoarte. Cum pot fi evitate cozile mari de așteptare

Pro TV

După un an de izolare, românii sunt dornici să plece în vacanță, peste hotare. Iar cei din diaspora au venit în număr mare să-și înnoiască documentele.

Luna trecută, peste 2000 de oameni au depus în fiecare zi actele pentru un pașaport nou, doar în București, cu 25% mai mulți față de alți ani.

Cererea continuă să fie mare și luna aceasta. În august, mulți români revin din țările unde muncesc, așa că la serviciile de pașapoarte s-a prelungit programul până la opt seara.

Ca să evitați cozile, e bine să va programați online pentru depunerea actelor. Pe site-ul epasapoarte.ro puteți stabili data și ora la care doriți să mergeți la ghișeu.

Pe lângă dovada achitării taxei de pașaport, adulții trebuie să prezinte la ghișeu cartea de identitate. În cazul copiilor, sunt necesare certificatul de naștere - ori cartea de identitate dacă au peste 14 ani - și actele părinților. În toate situațiile, pașaportul vechi trebuie predat.

Veți plăti 258 de lei pentru un pașaport simplu electronic. Ceva mai ieftin este cel pentru minorii sub 12 ani - 234 de lei. Cel mai mic preț îl are însă pașaportul simplu temporar, care este valabil doar un an: costă 96 de lei.

Pașaportul este eliberat în termen de 5 zile lucrătoare de când depuneți cererea, în cazul celui temporar trebuie să așteptați de la câteva ore până la 3 zile. Puteți să mergeți la serviciul de pașapoarte și fără programare, dar în acest este mai riscant- trebuie să așteptați să se elibereze un loc.

De curând, a fost introdusă și posibilitatea trimiterii noului document de călătorie acasă, prin poștă.

Pașapoartele pot fi eliberate inclusiv în străinătate, la misiunile diplomatice ori la oficiile consulare.