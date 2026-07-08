Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, informează că, în prezent, absorbţia fondurilor este de 86%, iar recenta măsură vizează aducerea absorbţiei fondurilor disponibile „cât mai aproape de 100%”. Ministrul face un apel către beneficiarii proiectelor „să accelereze ritmul de execuţie a investiţiilor şi să depună urgent facturile pentru a fi decontate”.

Ministrul Dezvoltării afirmă că, în prezent, absorbţia fondurilor este de 86%, iar măsura prin care se prelungeşte termenul limită pentru implementarea şi finalizarea decontării investiţiilor finanţate de minister, prin PNRR, este menită să aducă absorbţia fondurilor cât mai aproape de 100% din fondurile disponibile pentru proiectele derulate de minister.

"Apelez din nou la toţi beneficiarii proiectelor cu finanţare din fonduri europene prin componentele PNRR coordonate de Ministerul Dezvoltării, inclusiv la cei care au contractat împrumuturi de la trezorerie, să accelereze ritmul de execuţie a investiţiilor şi să depună urgent facturile pentru a fi decontate. Aceste proiecte înseamnă bunăstare pentru cetăţeni şi dezvoltare pentru comunităţile locale", declară Cseke Attila.

Ordinul influențează toate cele peste 5.300 de proiecte PNRR

Potrivit Ministerului Dezvoltării, termenul iniţial de 30 iunie a fost extins până la 31 iulie, iar noile ordine ale ministrului Cseke Attila intră în vigoare miercuri, 8 iulie, odată cu publicarea în Monitorul Oficial al României, şi îşi prelungesc din nou termenul.

Sursa citată menţionează că această decizie influenţează cele peste 5.300 de contracte finanţate de Ministerul Dezvoltării, prin componentele C5, C10 şi C15 ale Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă. Fondurile europene sunt utilizate pentru construirea unor creşe moderne şi prietenoase cu mediul, pentru renovarea energetică şi consolidarea seismică a clădirilor rezidenţiale multifamiliale, a spitalelor, a şcolilor şi a altor clădiri publice, precum şi pentru dezvoltarea unei infrastructuri verzi şi prietenoase cu mediul în localităţile din România.

"Nu vom avea posibilitatea de a prelungi din nou termenul, iar, conform legii, Ministerul Dezvoltării va trebui să recupereze de la beneficiari banii investiţi în proiecte nefinalizate. Astfel, trebuie să profităm de acest termen prelungit şi să atragem toate fondurile disponibile", conchide ministrul Cseke Attila.