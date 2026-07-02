Este vorba despre șase proiecte principale și trei secundare, a căror valoare totală depășește 7 miliarde de euro, fiecare proiect având o valoare de cel puțin 770 de milioane de euro.

„Principala activitate în următoarea săptămână, care a fost discutată și astăzi în ședința de Guvern, este legată de finalizarea proiectelor de legi care vor trebui puse pe agenda Parlamentului și adoptate în așa fel încât România să își încaseze sumele aferente PNRR”, a declarat Bolojan la finalul ședinței de Guvern, conform news.ro.

Proiecte cu avizul Comisiei Europene

Premierul a precizat că discuțiile cu reprezentanții Comisiei Europene pe fiecare domeniu în parte urmează să fie încheiate până săptămâna viitoare, astfel încât proiectele trimise Parlamentului să aibă deja avizul Comisiei. Unele dintre ele sunt deja depuse în Parlament.

„Vom informa grupurile parlamentare, liderii de grup, liderii de partide, în așa fel încât să aibă acces la aceste proiecte din timp pentru a le putea studia. Le vom depune la ambele Camere în așa fel încât să intre în ordinea de dezbatere corespunzătoare, pentru ca la votul final să ajungă la camera decizională”, a explicat Bolojan.

Sesiune extraordinară în a doua jumătate a lunii iulie

Șeful Executivului a anunțat că va solicita conducerii celor două Camere convocarea sesiunilor extraordinare în a doua jumătate a lunii iulie, pentru ca proiectele să poată fi dezbătute și adoptate la timp. „Ele sunt foarte importante, pentru că fiecare proiect are o valoare de cel puțin 770 de milioane de euro, iar valoarea maximă este de 970 de milioane de euro”, a subliniat premierul.

Termenul limită pentru încasarea ultimelor tranșe din PNRR este 31 august 2026, iar adoptarea proiectelor de lege este esențială pentru ca România să nu piardă fonduri europene.