Banca de Investiţii şi Dezvoltare (BID) şi Fondul European de Investiţii (EIF) au semnat un Memorandum de Înţelegere în vederea creării RoBOOST, un nou Fond de Fonduri destinat extinderii accesului la finanţare pentru start-up-uri, IMM-uri şi companii aflate în diferite faze de creştere din România, care constituie o premieră pentru România.

Memorandumul consolidează parteneriatul strategic dintre BID şi EIF, construit deja prin colaborarea în cadrul unor iniţiative europene, precum Fondul de Inovare al Iniţiativei celor Trei Mări şi Fondul pentru Infrastructură al Iniţiativei celor Trei Mări, se arată într-un comunicat transmis de BID.

O dată cu noul proiect, se va dezvolta expertiza BID în domeniul fondurilor de investiţii, stimulându-se investiţiile în economia românească, precum şi dezvoltarea ecosistemului naţional de fonduri de capital privat (private equity) şi capital de risc (venture capital).

„Acest fond este o premieră pentru România şi un proiect pe care l-am iniţiat şi susţinut încă de la început, atât prin dialogul cu Fondul European de Investiţii, cu Banca Europeană de Investiţii şi cu Nadia Calviño, preşedinte BEI, cât şi prin crearea cadrului legal care permite Băncii de Investiţii şi Dezvoltare să iniţieze şi să participe la astfel de vehicule de investiţii. Acest mecanism arată că statul român începe să folosească mai inteligent instrumentele financiare pe care le are la dispoziţie: nu doar alocări bugetare clasice, ci capital public care mobilizează capital privat şi instituţional pentru companiile româneşti. Prin RoBOOST, BID îşi consolidează rolul de bancă naţională de dezvoltare, iar România face un pas important în dezvoltarea pieţei de private equity şi venture capital. Într-un context economic internaţional volatil, avem nevoie de mecanisme moderne care să ducă finanţarea către start-up-uri, IMM-uri, companii în creştere şi proiecte strategice. Este un semnal că România poate construi, împreună cu partenerii europeni, instrumente de investiţii capabile să susţină inovarea, competitivitatea şi creşterea economică pe termen lung”, a declarat Alexandru Nazare, ministrul Finanţelor.

Care este obiectivul RoBOOST

Mandatată de Guvernul României, BID reprezintă statul român în implementarea acestei iniţiative şi are în vedere o contribuţie de 100 de milioane de euro pentru dezvoltarea noului mecanism investiţional, în parteneriat cu EIF.

Memorandumul include posibilitatea extinderii colaborării dintre BID şi EIF prin programe paneuropene precum cele în domeniul tehnologiei (European Tech Champions Initiative – ETCI 2.0) sau apărării şi securităţii cibernetice (DEF 2.0).

„Acest parteneriat reflectă rolul BID de bancă naţională de dezvoltare în construirea unei pieţe de investiţii mai solide în România. Construim astfel infrastructura prin care capitalul poate ajunge mai eficient la companiile româneşti cu potenţial de creştere. Pentru antreprenori, RoBOOST înseamnă acces la finanţare adaptată etapelor de dezvoltare ale afacerii, iar pentru economia României înseamnă o piaţă de investiţii mai matură, mai predictibilă, capabilă să susţină inovarea, competitivitatea şi dezvoltarea pe termen lung”, a declarat Raluca Nicolescu, Director General al Băncii de Investiţii şi Dezvoltare.

Obiectivul RoBOOST este de a mobiliza capital public şi privat în beneficiul companiilor româneşti şi de a facilita accesul la finanţare pentru start-up-uri, întreprinderi mici şi mijlocii, companii aflate în etape de creştere şi extindere, precum şi pentru proiecte de infrastructură, inclusiv în domeniul energiei regenerabile şi al eficienţei energetice, se precizează în comunicat.

„Semnarea acestui Memorandum de Înţelegere marchează atât o continuare a colaborării noastre de lungă durată cu România, cât şi un pas important înainte în parteneriatul nostru cu Banca de Investiţii şi Dezvoltare. În parteneriat cu Guvernul României, EIF a susţinut deja aproximativ 30 de fonduri de equity pentru a investi în România, contribuind la niveluri record de investiţii şi fundraising. Susţinem, de asemenea, potenţialul de integrare a României pe pieţele de capital paneuropene prin programe precum European Tech Champions Initiative 2.0. Împreună cu BID, ne propunem să valorificăm acest moment favorabil şi să sprijinim în continuare dezvoltarea ecosistemului investiţional românesc”, spune Marjut Falkstedt, Chief Executive al Fondului European de Investiţii.

Banca de Investiții și Dezvoltare (BID), singura bancă de dezvoltare deținută 100% de statul român

Modelul de tip „fond de fonduri” va contribui la dezvoltarea ecosistemului românesc de investiţii prin atragerea capitalului instituţional şi privat şi prin extinderea capacităţii de finanţare a administratorilor de fonduri. În etapele următoare, EIF şi BID vor semna un acord bilateral de creare a fondului de fonduri, iar EIF va selecta intermediarii financiari (fonduri de equity), se mai arată în comunicat.

Banca de Investiţii şi Dezvoltare este singura bancă de dezvoltare deţinută 100% de statul român, prin Ministerul Finanţelor.

Fondul European de Investiţii (EIF), parte din Grupul Băncii Europene de Investiţii, fiind instituţia europeană specializată în furnizarea de garanţii şi investiţii de equity pentru a îmbunătăţi accesul la finanţare al întreprinderilor mici şi mijlocii şi al start-up-urilor din întreaga Europă. În anul 2025, EIF a angajat 7 miliarde de euro în fonduri de private equity, venture capital şi infrastructură. În România, EIF a finalizat recent cu succes alocarea resurselor alocate din PNRR către 20 de fonduri de equity prin fondul de fonduri Recovery Equity Fund, cu un buget total de 400 milioane de euro.