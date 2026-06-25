Statele membre ale UE au ajuns miercuri la un acord care ar facilita direcționarea investițiilor private destinate activităților verzi către companii care dezvoltă noi proiecte bazate pe combustibili fosili.

Aceasta ar însemna că marile companii de petrol și gaze, care investesc miliarde de euro în noi sonde petroliere și zăcăminte de gaze, ar putea continua să fie incluse în fondurile de investiții sustenabile, atât timp cât investesc și în proiecte precum turbine eoliene, energie solară, hidrogen sau captarea și stocarea carbonului.

Propunerea relaxează semnificativ planul Comisiei Europene de a direcționa mai multe fonduri către companiile care fac o tranziție reală către o economie verde, în cadrul reformei legislației europene privind investițiile sustenabile.

Ideea Comisiei este ca finanțarea sustenabilă să fie orientată către companiile aflate în proces de decarbonizare, nu doar către cele care sunt deja „verzi”. În același timp, Executivul european dorește să diferențieze clar fondurile foarte verzi de așa-numitele fonduri de tranziție, pentru ca investitorii să înțeleagă mai bine unde își plasează banii și pentru a combate fenomenul de „greenwashing” din sectorul financiar.

Deși argumentul Comisiei – că firmele au nevoie de acces la capital pentru a se decarboniza – este acceptat pe scară largă, organizațiile de mediu consideră că modificările propuse de statele membre merg prea departe.

„Acest lucru deschide clar calea către greenwashing și trădează încrederea investitorilor și consumatorilor care cred că își investesc banii în activități sustenabile”, a declarat Isabella Ritter, consilier principal pentru politici publice la ShareAction, o organizație nonprofit care promovează sustenabilitatea corporativă.

Reuniunea statelor membre a avut loc chiar în timp ce Europa este afectată de un val de căldură fără precedent – un fenomen care a devenit mai frecvent și mai intens din cauza încălzirii globale provocate de arderea combustibililor fosili.

Alinierea la Acordul de la Paris

În centrul disputei se află regulile privind companiile care pot fi incluse în fondurile de investiții promovate ca susținând tranziția verde, în cadrul revizuirii Regulamentului UE privind divulgarea informațiilor privind finanțarea sustenabilă (SFDR).

Comisia Europeană dorește excluderea companiilor care dezvoltă noi proiecte de explorare a combustibililor fosili, deoarece astfel de activități nu sunt compatibile cu obiectivele Acordului de la Paris privind limitarea încălzirii globale la 1,5 grade Celsius peste nivelurile preindustriale.

În schimb, guvernele UE vor ca aceste companii să poată fi incluse în fondurile verzi dacă alocă cel puțin o cincime din investițiile lor anuale nete (cheltuieli de capital) pentru proiecte ecologice.

Această abordare este în linie cu argumentele industriei combustibililor fosili, care susține că noile proiecte petroliere și de gaze sunt esențiale pentru reducerea dependenței Europei de importurile de energie din partea unui număr restrâns de mari producători, o problemă pe care războiul cu Iranul ar fi făcut-o și mai urgentă.

Totuși, experții în finanțare sustenabilă avertizează că o astfel de modificare ar putea îngreuna identificarea companiilor care au un plan credibil de tranziție către o economie verde.

„Putem dezbate definiția exactă a extinderii producției de combustibili fosili. Însă o mare companie petrolieră care continuă să dezvolte noi câmpuri petroliere nu poate pretinde în mod credibil că se află într-un proces de tranziție, chiar dacă o parte din investițiile sale este direcționată către energie regenerabilă”, a declarat Pierre Garrault, consilier principal pentru politici publice în cadrul European Sustainable Investment Forum.

El a avertizat că o astfel de măsură ar putea crea confuzie în rândul persoanelor care doresc să își investească economiile în produse cu adevărat sustenabile.

Consiliul Uniunii Europene, care reprezintă guvernele statelor membre la Bruxelles, trebuie acum să convingă Parlamentul European și Comisia Europeană să accepte această propunere înainte ca noile reguli să poată fi adoptate.