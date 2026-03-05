Conform sursei citate, este vorba despre o scumpire de 9 bani/l, după ce miercuri majorase preţurile cu 15 bani/l, atât la benzină, cât şi la motorină.

Şi Lukoil a efectuat joi o majorare de preţ similară, de 9 bani/l la motorină şi de 10 bani/l la benzină, noile preţuri în staţiile din Bucureşti fiind de 8,50–8,51 lei/l la diesel şi de 8,16-8,21 lei/l la benzina standard. Cu o zi înainte, Lukoil majorase cu 15 bani/l preţul dieselului şi cu 14 bani/l pe cel al benzinei.

Ccompaniile concurente - Rompetrol, Mol, Socar - vor efectua în cursul zilei de joi mişcări de preţ similare, notează Profit.ro.

În urma majorării de preţuri de joi, benzina standard costă 8,17-8,22 lei/l în staţiile Petrom din capitală şi 8,26-8,31 lei/l în cele OMV, fiind mai scumpă cu 24 de bani decât în perioada 28 februarie-3 martie.

Bolojan: Totul depinde conflictul din Iran

Premierul Ilie Bolojan a declarat, miercuri, despre majorarea preţurilor la combustibil, pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu, că speră să nu se întâmple asta, dar va depinde de durata acestui blocaj, până se găseşte o soluţie de încetare a focului. El a precizat că ne putem aştepta la creşterea preţului pe piaţa globală, şi toţi cei care importă şi în România se vor aproviziona, începând de acum înainte, chiar dacă noi avem stocuri pentru câteva luni de zile, la preţuri ceva mai mari.

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, afirmă că, dacă România nu ar mai importa şi nu ar mai produce niciun litru de carburant în următoarea perioadă, există stocuri de carburant care ar ajunge pentru următoarele cinci luni. Acestea provin din stocuri comerciale şi de urgenţă.

Bogdan Ivan a fost întrebat, miercuri seară, într-o emisiune televizată, dacă există posibilicatea ca preţul carburantului să ajungă la 10 lei în România.

”Sunt atât de multe variabile încât, dacă întrebaţi orice ministru al Energiei acum cinci ani de zile dacă va ajunge preţul carburantului la 8 lei... Ca să fiu foarte explicit: în anumite condiţii, într-un anumit interval de timp, este evident că poate să fie, peste un an, doi, trei, cinci, zece, nu ai de unde să ştii aceste lucruri. Ceea ce a făcut Ministerul Energiei şi România încă de acum cinci zile, şi anume rute diferite, extinderi de contracte, am apelat toate contactele pe care le am din Singapore până în Statele Unite ale Americii, plus o treabă extraordinară făcută de Consiliul Concurenţei, ANPC, ANAF şi toate companiile din industria petrolului, am reuşit cea mai mică creştere de preţuri din toată Uniunea Europeană”, a afirmat Bogdan Ivan.

Ministrul a explicat că ”situaţia complicată este în întreaga lume”.

”Dacă vorbim calm, aşezat şi arătăm toate aceste cifre, românii pot să vadă, de exemplu, că doar din stocurile comerciale şi de urgenţă, dacă noi nu am mai produce un litru de motorină sau nu am mai aduce un litru de motorină şi benzină în România, ne-ar ajunge aproape cinci luni de zile ceea ce avem acum. Trei luni avem stocuri de urgenţă, stocuri comerciale încă două luni aproximativ, dacă, ipotetic, nu am mai produce nimic. Deci în cel mai negru scenariu tot suntem mai bine decât foarte multe alte state din Uniunea Europeană. Mai departe, în momentul de faţă noi avem importuri şi de ţiţei şi de motorină pe rute diversificate”, a adăugat Ivan.