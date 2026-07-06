Scăderea este consemnată într-un context de creștere a taxelor și de majorare a TVA, măsuri care pun presiune pe consum și pe puterea de cumpărare.

Evoluția volumului cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul a fost determinată de scăderile înregistrate la vânzările de produse nealimentare (-7,9%), vânzările de produse alimentare, băuturi și tutun (-3,7%) și la comerțul cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate (-2,8%), potrivit Agerpres.

Pe serie ajustată, scăderi au înregistrat vânzările de produse nealimentare (-7,7%), vânzările de produse alimentare, băuturi și tutun (-3,5%) și comerțul cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate (-1,7%).

Vânzările de produse nealimentare au înregistrat cel mai puternic declin

În luna mai din acest an, comparativ cu luna anterioară, volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul (cu excepția comerțului cu autovehicule și motociclete), serie brută, a crescut, pe ansamblu, cu 1,2%, datorită avansului înregistrat la vânzările de produse nealimentare (+3,2%) și la vânzările de produse alimentare, băuturi și tutun (+0,5%). Comerțul cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate a scăzut cu 2,3%.

Volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul (cu excepția comerțului cu autovehicule și motociclete), serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, a crescut, pe ansamblu, în luna mai 2026, comparativ cu luna precedentă, cu 1,3%, datorită creșterilor înregistrate la vânzările de produse nealimentare (+2,3%) și la vânzările de produse alimentare, băuturi și tutun (+2,2%). Comerțul cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate a scăzut cu 0,5%.

Comerțul cu amănuntul continuă să fie afectat de scăderea consumului

Comparativ cu luna mai 2025, volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul (cu excepția comerțului cu autovehicule și motociclete), serie brută, a înregistrat o scădere, pe ansamblu, cu 4,5%, ca urmare a declinului înregistrat la comerțul cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate (-5,5%), la vânzările de produse nealimentare (-4,8%) și la vânzările de produse alimentare, băuturi și tutun (-3,5%).

Totodată, ca serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, în luna mai 2026, comparativ cu luna mai a anului precedent, comerțul a înregistrat un declin, pe ansamblu, cu 4,7%, ca urmare a scăderilor înregistrate la vânzările de produse nealimentare (-5,3%), vânzările de produse alimentare, băuturi și tutun (-4,3%) și la comerțul cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate (-2%).