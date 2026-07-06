Tot el spune, într-o postare online, că va „încerca să găsească o soluție”, menționând că această afecțiune afectează doar între 2 și 5% dintre oameni.

Deși rutina sa actuală de sănătate implică optimizarea tuturor aspectelor, de la somn până la fertilitate, nu a fost întotdeauna așa. Johnson a povestit că, în copilărie, consuma frecvent fast-food și băuturi bogate în zahăr, scrie NY Post.

Apoi, după ani de luptă cu stresul, creșterea în greutate și depresia cronică, organismul său a început să dezvolte un proces autoimun care i-a afectat tiroida și mucoasa stomacului - gastrita autoimună.

Iar perspectiva nu este deloc încurajatoare. Magnatul din domeniul tehnologiei a scris că „îngrijirea medicală standard își recunoaște neputința, afirmând că nu se poate face nimic în afară de gestionarea afecțiunii”.

Johnson nu știa că se confruntă cu această boală, deși aceasta provocase deja ceea ce el numește leziuni ireversibile ale organismului, inclusiv deficiențe nutriționale, anemie și un risc crescut de cancer.

Deși gastrita autoimună nu poate fi vindecată, aceasta poate fi gestionată prin injecții cu vitamina B12 sau perfuzii cu fier, cea din urmă fiind administrată și lui Johnson sub forma unei „perfuzii cu 1.000 mg de fier Monoferric”.

Însă acest lucru nu îl va împiedica să încerce să găsească o soluție pentru această afecțiune. Planul său include monitorizarea periodică a mai multor indicatori diagnostici, printre care feritina și nivelul fierului, vitamina B12, cromogranina A și gastrina.

În plus, echipa sa medicală va efectua biopsii repetate și va dezvolta tratamente experimentale de intervenție, în funcție de rezultatele obținute.