Subiectele de la Matematică de la Evaluare Națională 2026 circulă pe grupurile de părinți încă de la ora 10:00, cu o oră înainte de încheierea examenului.

Potrivit regulamentului de organizare a Evaluării Naționale, publicarea subiectelor înainte de finalizarea probei nu este permisă. Din acest motiv, stirileprotv.ro va publica varianta completă a subiectelor la matematică abia după ora 11:00, respectând procedura oficială stabilită pentru sesiunea 2026.

Subiectele la Matematică, cu watermarkul unității de învățământ

O particularitate observată la materialele apărute deja în mediul online este faptul că, spre diferență de subiectele de la limba și literatura română, cele de la matematică conțin watermarkul unității de învățământ din care au fost fotografiate și distribuite – indiciu care ar putea ajuta la identificarea sursei din care subiectele au ajuns online înainte de finalul probei.

Ce a picat la geometrie: elevii au primit un cub

Potrivit informațiilor care circulă în mediul online, la problema de geometrie elevii au primit de rezolvat un cub, exercițiu care se înscrie în tiparul anilor anteriori, când geometria în spațiu a avut constant o pondere importantă în structura subiectului al treilea de la matematică.

Informații neconfirmate oficial

Aceste informații nu au fost confirmate oficial de Ministerul Educației și Cercetării sau de Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare în Învățământul Preuniversitar. Varianta oficială a subiectelor, alături de barem, va fi publicată ulterior pe platforma subiecte.edu.ro, document care rămâne singura referință validă pentru evaluarea răspunsurilor date la examenul de matematică.