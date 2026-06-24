Subiectul de la proba de matematică, susținută astăzi de absolvenții clasei a VIII-a în cadrul Evaluării Naționale 2026, a fost considerat, în general, accesibil, cu excepția ultimelor trei probleme de geometrie, apreciate ca fiind cele mai dificile din întreaga variantă de examen. Evaluarea a fost realizată de profesorii Monica Chivu și Cristian Demian, de la Centrul Educațional Unirea, imediat după publicarea subiectelor.

Primele exerciții, la nivelul așteptat

Potrivit profesoarei Monica Chivu, primele 15 exerciții ale subiectului s-au situat la un nivel de dificultate previzibil. „Primele 15 exerciții sunt de un nivel la care ne așteptam, fără capcane, cu un nivel de dificultate obișnuit. Ceva ce am întâlnit la simulări, în modele și la examenele de anii trecuți", a explicat profesoara.

Ultimele trei probleme de geometrie, principala dificultate

În schimb, finalul subiectului a ridicat probleme pentru mulți dintre candidați. „Apreciez că subiectul este dificil în ceea ce privește ultimele 3 probleme, de geometrie de la final", a precizat Monica Chivu, adăugând că „geometria cu cele trei probleme de la final a ridicat cele mai multe dificultăți".

Subpunctele 4b și 5b, cele mai solicitante

Conform analizei realizate de cei doi profesori, dificultatea nu a venit din partea problemelor de geometrie în ansamblu, ci în special din cerințele suplimentare ale ultimelor două probleme. Atât problema 4, cât și problema 5 au presupus construcții geometrice suplimentare, diferite de cele uzuale cu care elevii sunt obișnuiți, precum trasarea unei înălțimi. Subpunctele 4b și 5b au fost catalogate drept cele mai grele cerințe ale întregului subiect.

Impactul asupra notelor elevilor buni

Din cauza acestor două subpuncte, profesorii estimează un impact direct asupra notelor candidaților pregătiți la un nivel ridicat. Potrivit estimărilor, elevii buni ar putea obține note în jurul valorii de 9,40–9,50, exact din cauza dificultății subpunctelor 4b și 5b.

Două probleme pentru nota 10, nu una singură

Spre diferență de alți ani, când o singură problemă era considerată decisivă pentru nota maximă, profesorii au observat că, la sesiunea 2026, au existat două probleme care puteau face diferența pentru nota 10, nu doar una.

Varianta oficială a baremului de corectare, care va stabili punctajul exact pentru fiecare cerință, urmează să fie publicată pe platforma subiecte.edu.ro.