„Nu-i lăsați să repete haotic și nici să facă zilnic meditații”, este mesajul profesorilor către părinți.

Cu toții știu, însă, că miza este mare. Cu cât media notelor la română și matematică va fi mai bună, cu atât copiii vor avea șanse să fie admiși unde își doresc.

Pregătirea unei clase a opta la limba română, în școala din Iepurești, Giurgiu, e sabotată, fără intenție, de două muște.

Năzbâtia muștelor le oferă adolescenților o pauză de câteva clipe. Majoritatea părinților nu pot plăti câte 200 de lei pe ședințele de meditații private, așa că absolvenții petrec ultima zi de școală tot cu profesorii. Dincolo de baloane și flori, finalul de an îi aduce în fața unor decizii mature.

Educatoare: „Toți elevii care încheie gimnaziul au fost înscriși automat la evaluarea națională. Dar, față de colegii de generație din marile orașe, copiii din rural încearcă să-și croiască un drum cât mai devreme.”

Profesoară, liceul din Mihăilești: „Adrian are părinți surzi și o soră mai mică, așa că a renunțat la ideea de a sta 4 ani la liceu și speră să învețe curând o meserie.”

Corespondent PROTV: „Din păcate, elevii din sute de comune și sate nu au primit aceleași șanse precum copiii din Iepurești de a ajunge la un liceu bun. Șefii celor două mari federații sindicale din educație spun că au apus vremurile în care majoritatea profesorilor erau dispuși să facă pregătire suplimentară cu clasele lor, fără să fie plătiți. Pe 17 iunie, cu doar câteva zile înainte de prima probă a evaluării naționale, vor organiza un miting și un marș de protest împotriva salariilor mici din sistem. Liderii spun că desfășurarea examenelor nu va fi afectată.”