În multe zone din țară vremea a fost și vineri mohorâtă, cu ploi torențiale. De altfel, ne aflăm sub incidența unui Cod galben de ploi în estul Munteniei și Dobrogea, care expiră la ora 21:00.

Ar fi bine să ne bucurăm de această răcire. Meteorologii au anunțat prognoza pentru următoarele patru săptămâni, iar veștile nu sunt tocmai bune.

Ne așteaptă la zile fierbinți, cu temperaturi mult mai mari decât ar fi normal pentru această perioadă, mai ales în vestul țării. În plus, va ploua mai puțin decât ar trebui. Cu alte cuvinte, în a doua parte a lunii iunie și în luna iulie, ne așteaptă episoade de caniculă și accentuarea secetei.

De altfel, climatologii avertizează că vara aceasta ar putea fi un exercițiu dur pentru omenire. Vom avea foarte multe fenomene extreme: secetă și caniculă, urmate de furtuni violente, inundații și grindină. Toate, favorizate de apariția fenomenului El Nino, în Oceanul Pacific. Acesta apare ciclic, la fiecare 2 până la 7 ani și aduce temperaturi record, atât ale atmosferei, cât și ale oceanelor.

Organizația Mondială a Meteorologiei și ONU au avertizat țările despre acest fenomen climatic, El Nino, care este asociat cu catastrofe naturale și efecte asupra agriculturii, sănătății și mediului înconjurător.