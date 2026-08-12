Dar, dacă nu sunteți genul de persoană atrasă de plajă, poate că un city break s-ar potrivi mai bine preferințelor voastre. Din fericire, Europa are o mulțime de orașe incredibile care merită descoperite, potrivit Express.

O nouă cercetare realizată de platforma globală de rezervări pentru călătorii Omio a identificat orașul perfect pentru o călătorie cu trenul. Iar dacă eliminați timpul petrecut la cozile de securitate din aeroport, îmbarcarea și transferurile de la aeroport, călătoria cu trenul poate fi chiar mai rapidă decât cea cu avionul.

Acest oraș are numeroase atracții care l-au făcut celebru: arhitectură medievală spectaculoasă, obiective incluse în Patrimoniul Mondial UNESCO și, desigur, ciocolată.

Orașul este Bruxelles, iar călătoria cu Eurostar durează doar 125 de minute.

Trenul vă duce chiar în inima orașului și, mai mult, Bruxelles este un oraș care poate fi explorat cu ușurință pe jos, astfel încât nu trebuie să pierdeți timpul cu taxiurile sau cu închirierea unei mașini. În schimb, puteți pur și simplu să vă plimbați prin celebra capitală, care este ideală pentru călătorii mai în vârstă care doresc să descopere orașul pe jos.

Grand Place, bijuteria din inima Bruxelles-ului

La doar 23 de minute de mers pe jos de gară se află bijuteria orașului - Grand Place. Înconjurată de clădiri ornamentate, care se află aici încă din secolul al XVII-lea, aceasta reprezintă adevărata inimă a orașului.

Pe TripAdvisor, un vizitator a scris: „Priveliștea pe timp de noapte este și mai fermecătoare și captivantă, ținându-ți privirea ațintită mult timp. Clădiri fantastice, cu o arhitectură uimitoare.”

Considerată pe scară largă una dintre cele mai frumoase piețe din lume, această zonă inclusă în Patrimoniul Mondial UNESCO este apreciată pentru combinația sa de arhitectură gotică, barocă și în stil Ludovic al XIV-lea.

Există și Dealul Artelor, la doar cinci minute de gară, chiar dacă drumul este în pantă.

Acest obiectiv superb este renumit pentru grădina sa geometrică și oferă una dintre cele mai bune priveliști asupra orașului. La apus poate deveni aglomerat, deoarece turiștii se adună aici pentru a obține cele mai bune fotografii, așa că este indicat să vă alegeți cu atenție momentul vizitei.

Sablon, cartierul renumit pentru ciocolată

La alte cinci minute de mers pe jos se află unul dintre cele mai emblematice cartiere din Bruxelles - Sablon. Aici își au originile unii dintre cei mai renumiți ciocolatieri ai Belgiei, așa că este locul perfect pentru ceva dulce după o plimbare.

Cel mai bun loc de explorat în acest cartier este Place du Grand Sablon - o piață triunghiulară, cu cafenele superbe, magazine exclusiviste și ciocolaterii gourmet.

Este o piață mare, triunghiulară, mărginită de impresionante clădiri din secolele al XVI-lea - al XVIII-lea. Astăzi, aceasta este un centru animat, cu terase în aer liber, magazine exclusiviste și ciocolaterii gourmet.

Luna august este o perioadă potrivită pentru a vizita Bruxelles-ul dacă vreți să scăpați de temperaturile foarte ridicate din timpul verii. Temperaturile medii în Bruxelles în această lună sunt de aproximativ 23°C, ideale pentru un city break și pentru explorarea orașului pe jos.