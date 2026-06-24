Dacă în clase cei aproape 150.000 de copii au încercat să răspundă corect, în jurul școlilor, părinții lor au întors pe toate părțile problemele. Unii au apelat inclusiv la ajutorul inteligenței artificiale.

Părinte: „În prima parte avem astea de calcul simplu, practic, sunt cele cu procente, iar la figuri...”

Părinte: „Unde număr natural nenul, aaaa, aici nici eu nu știu.”

Părinte: „Eu mă bucur că au piramide la corpuri.”

Astăzi toată lumea a făcut calcule, nu doar absolvenții de gimnaziu.

Corespondent PROTV: „Fiecare grup de părinți discută alt exercițiu, acum se vede cine a fost bun în liceu la matematică. Se aude: nimeni!”

Părinte: „În diagrama de mai jos sunt prezentate nr. de mașini vândute în primele luni, sunt ca la fraier puse.”

Al 3-lea subiect i-a încurcat cel mai rău pe adulți.

Părinte: „La 4b la geometrie ar fi ceva incorect, că e suma a două drepte și îți dă atâția cm pătrați, la arie dacă era înțelegeam... AC plus BD egal cu atâția pătrați... ziceți voi cum?!”

Cert este că nu a stat nimeni degeaba.

Părinte: „Teorema catetei, e scrisă și pe frigider.”

Părinte: „Dacă faci grilele undeva până în 7 se poate lua.”

Mulți părinți au fost mai emoționați decât copiii care au ieșit după 120 de minute din săli... destul de relaxați, deși nu au performat așa cum sperau.

Nota de la evaluare este vitală pentru admiterea în liceu.

Vineri, unii dintre candidați vor susține proba la limba maternă. Rezultatele se vor afișa pe 1 iulie, iar elevii vor putea face contestații abia după ce își văd lucrările împreună cu un părinte sau un tutore legal. După notele finale de pe 8 iulie, toți cei care au participat la examen vor completa lista cu liceele la care își vor încerca norocul.