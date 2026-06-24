La eveniment participă președintele Nicușor Dan și premierul interimar, Ilie Bolojan.

Sărbătoarea Statelor Unite a început cu un survol al avioanelor de luptă, urmărite de peste 5.000 de invitați. A urmat intonarea imnurilor României și Statelor Unite, apoi discursurile oficiale.

Într-un interviu acordat înaintea evenimentului, ambasadorul Statelor Unite, Darryl Nirenberg, a vorbit despre atuurile României.

Darryl Nirenberg, ambasadorul SUA în România: „Ceea ce mă impresionează este potențialul extraordinar pe care îl are această țară în acest moment al istoriei. Este situată într-o poziție strategică, acolo unde Europa și Asia se întâlnesc. Are oportunități remarcabile în ceea ce privește dezvoltarea resurselor energetice care vor alimenta viitorul nostru și în domeniul tehnologiei informației.”

În contextul discuțiilor despre prezența militară americană în Europa, ambasadorul a transmis că România și aliații NATO pot conta pe angajamentul Statelor Unite.

Darryl Nirenberg, ambasadorul SUA în România: „Atunci când analizăm dispozitivul de apărare, ceea ce contează nu este numărul de militari prezenți pe teren, ci capacitățile militare. Iar aceste capacități rămân solide. Ceea ce este remarcabil în modul în care privim relația noastră cu NATO este faptul că ne uităm spre viitor, pe termen lung. Ne dorim ca această relație să fie sustenabilă în timp, atât prin valorile comune care ne unesc, cât și prin împărțirea responsabilităților privind apărarea.”

Președintele României și premierul au vorbit și ei despre importanța parteneriatului strategic româno-american.

La Washington DC, aniversarea a 250 de ani de existență a SUA va fi marcată săptămâna viitoare cu ceremonii grandioase.



