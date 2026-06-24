„Parchetul European (EPPO) din Iaşi (România) a depus un rechizitoriu împotriva preşedintelui şi vicepreşedintelui unei asociaţii, în urma unei anchete privind şase proiecte Erasmus+", anunţă, miercuri, Parchetul European, într-un comunicat de presă.

Instituţia explică faptul că Erasmus+ este programul UE care sprijină proiecte de mobilitate transfrontalieră, educaţie, formare şi tineret în întreaga Europă.

„Programul prevede o plată în avans de până la 80% din grant, care rămâne proprietatea Uniunii Europene până la prezentarea unui raport final satisfăcător. Inculpaţii sunt acuzaţi că au abuzat de acest mecanism prin prezentarea de documente falsificate pentru a deturna fondurile pentru uz personal", precizează procurorii europeni.

Potrivit acestora, unele proiecte au fost implementate doar parţial, în timp ce altele nu au fost implementate deloc. În unele cazuri, costurile proiectelor au fost umflate prin declaraţii false.

Dacă vor fi găsiţi vinovaţi, cei doi indivizi riscă între doi şi şapte ani de închisoare.

Parchetul European anunţă că asociaţia, acţionând prin intermediul unui reprezentant numit, a încheiat un acord de recunoaştere a vinovăţiei, sub rezerva aprobării de către instanţă.

Conform termenilor acordului, părţile au convenit asupra unei sancţiuni financiare şi a publicării hotărârii instanţei ca sancţiune suplimentară.

Anterior în cadrul acestei anchete, EPPO a confiscat active, inclusiv bunuri imobiliare, un vehicul şi conturi bancare, pentru a compensa prejudiciul, în valoare de 111.342 euro.