Evaluare Națională 2026, limba română. Ce subiecte pică și la ce să fie atenți elevii claselor a VIII-a

Peste 148.000 de absolvenți ai clasei a VIII-a din întreaga țară susțin, începând de astăzi prima probă scrisă de la Evaluare Națională 2026 – examenul de limba și literatura română.

Potrivit datelor transmise de inspectoratele școlare județene, examenul de Evaluare Națională 2026 este organizat în 2.956 de unități de învățământ și centre de examen la nivel național.

Programul probei la limba și literatura română - Evaluare Națională 2026 Proba debutează la ora 9:00, iar accesul candidaților în sălile de examen este permis în intervalul orar 8:00–8:30. Elevii trebuie să ajungă la centrul de examen cu un act de identitate valabil, urmând să fie repartizați în săli în ordine alfabetică. Timpul de lucru pentru rezolvarea subiectelor este de 120 de minute, calculate din momentul finalizării casetei de identificare și după distribuirea broșurilor cu subiecte. Candidații pot preda lucrarea înainte de expirarea celor două ore, dar nu pot părăsi sala de examen mai înainte de ora 10:00. Elevii cu deficiențe de vedere, de auz sau cu tulburări de neurodezvoltare, pentru care a fost aprobată o astfel de solicitare, beneficiază de o prelungire a timpului de lucru cu maximum două ore, conform procedurii de egalizare a șanselor aplicate la examenele naționale din acest an. Cun sunt structurate subiectele la Limba și literature română La proba scrisă de limba și literatura română, fiecare elev primește o broșură care conține atât subiectele, cât și spațiul destinat redactării rezolvărilor. Structura examenului este împărțită în două subiecte, cu o pondere diferită a punctajului. Subiectul I, în valoare de 70 de puncte, propune candidaților două texte la prima vedere. Pe baza acestora, elevii trebuie să răspundă la nouă cerințe care vizează gramatica, vocabularul și analiza morfo-sintactică. Subiectul al II-lea, notat cu 20 de puncte, le cere elevilor să redacteze un text argumentativ sau o compunere de minimum 150 de cuvinte, în strânsă legătură cu unul dintre cele două texte-suport de la Subiectul I. În funcție de cerință, aceasta poate consta într-o caracterizare de personaj sau într-o argumentare pe o temă deja schițată în unul dintre fragmentele propuse.

Ce subiecte s-au dat în 2025 Structura probei este aceeași de mai mulți ani, inclusiv în sesiunea 2025, când timpul de lucru a fost, de asemenea, de 120 de minute. Anul trecut, cele două texte-suport de la Subiectul I au fost extrase din romanul „Toate pânzele sus!”, de Radu Tudoran, și din volumul „Spre Polul Sud”, de Emil Racoviță, iar la Subiectul al II-lea candidații au avut de redactat o compunere de minimum 150 de cuvinte despre o întâmplare petrecută într-o excursie. Ce instrumente sunt permise la proba de română Pentru redactarea lucrării, elevii pot utiliza instrumente de scris cu cerneală sau pastă albastră. Creionul negru este admis exclusiv pentru executarea eventualelor scheme sau desene impuse de subiecte. La proba de limba și literatura română nu este permisă folosirea niciunui tip de materiale ajutătoare – manuale, dicționare, notițe, ciorne aduse de acasă sau culegeri. Telefoanele mobile, ceasurile inteligente, căștile și orice alt dispozitiv electronic sunt interzise în sala de examen. Elevii trebuie să depună ghiozdanele, rucsacurile, sacoșele și poșetele în spațiile special amenajate de comisia centrului de examen, înainte de a intra în sală. Refuzul de a respecta această regulă atrage neacceptarea în examen. Reguli de conduită și posibile sancțiuni Pe durata probei, sălile de examen sunt monitorizate audio-video, iar comunicarea între candidați sau cu persoane din exteriorul sălii este strict interzisă. Schimbul de materiale, notițele ascunse sau orice altă formă de fraudă ori tentativă de fraudă se sancționează cu eliminarea din examen și acordarea notei 1 la probă. Sancțiunea se aplică indiferent dacă materialele interzise au fost introduse de candidat sau au provenit din altă sursă. Cum sunt securizate subiectele de la proba de română Subiectele pentru proba de limba și literatura română nu ajung în unitățile de învățământ cu zile înainte de examen. Transferul se realizează exclusiv electronic, prin arhive protejate cu certificate de securitate, conform unei proceduri stabilite de Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare în Învățământul Preuniversitar. În dimineața probei, persoana responsabilă din fiecare centru de examen primește prin SMS, în intervalul 8:00–8:15, o primă parolă pentru accesul în platforma de transfer. Între orele 8:15 și 8:30 este transmisă, tot prin SMS, o a doua parolă, care permite deschiderea arhivei cu varianta efectivă de subiecte. Abia după primirea acestei a doua parole, subiectele pot fi descărcate și multiplicate pentru elevi. Subiectele și baremul de corectare pentru proba de limba și literatura română vor fi publicate astăzi, la ora 15:00, pe platforma subiecte.edu.ro, la secțiunea dedicată.

Calendarul probelor scrise la Evaluare Națională 2026 Evaluarea Națională 2026 se desfășoară în perioada 22–26 iunie și cuprinde trei probe scrise: 22 iunie – Limba și literatura română

– Limba și literatura română 24 iunie – Matematică

– Matematică 26 iunie – Limba și literatura maternă (pentru elevii care studiază în limbile minorităților naționale)

Când vor fi afișate rezultatele Rezultatele la Evaluarea Națională 2026, inclusiv nota obținută la proba de română, vor fi afișate pe 1 iulie, până la ora 12:00. Comunicarea se face anonimizat, prin coduri individuale care înlocuiesc numele elevilor, atât în centrele de examen, cât și pe site-ul evaluare.edu.ro. Vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor pentru proba de română, alături de celelalte probe, vor avea loc pe 1 iulie, în intervalul orar 14:00–18:00, activitatea continuând pe 2 și 3 iulie. Elevii minori trebuie să fie însoțiți obligatoriu de un părinte sau de reprezentantul legal la vizualizarea lucrării. Soluționarea contestațiilor este programată în perioada 4–7 iulie, iar rezultatele finale vor fi afișate pe 8 iulie. De ce contează nota la limba și literatura română Nota obținută la proba scrisă de astăzi va fi inclusă în calculul mediei de admitere la liceu, calculată ca medie aritmetică, cu două zecimale și fără rotunjire, a notelor de la toate probele Evaluării Naționale. Această medie, alături de opțiunile completate în fișa de înscriere, stă la baza repartizării computerizate a absolvenților în licee. Pentru sesizarea eventualelor disfuncționalități legate de desfășurarea probei, Ministerul Educației și Cercetării pune la dispoziție linia TELVERDE 0800 801 100, disponibilă astăzi între orele 8:00 și 16:30.

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