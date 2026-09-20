Persoana în stop cardio-respirator a fost resuscitată, victimele fiind preluate de ambulanţe pentru a fi duse la spital, scrie News.ro.

Patru ambulanţe, între care şi una de terapie intensivă mobilă, au intervenit, duminică, în localitatea vasluiană Odaia Bogdan, după ce trei persoane au fost găsite inconştiente într-un beci în care puseseră vin la fermentat.

Un bărbat în vârstă de 76 de ani şi o femeie de 72 de ani au fost găsiţi în comă profundă. A treia victimă, un bărbat de 40 de ani, se afla în stop cardio-respirator în momentul în care echipajele medicale au ajuns la faţa locului.

„Acesta a fost momentan resuscitat cu succes de primul echipaj ajuns. Medicul care coordonează urmează să se decidă unde vor fi transportate cele trei victime", a transmis medicul Dan Ungureanu, de la Serviciul de Ambulanţă Judeţean Vaslui.