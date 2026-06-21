Calendarul probelor scrise

Conform Ordinului Ministerului Educației și Cercetării nr. 6059 din 29 august 2025, care reglementează organizarea și desfășurarea Evaluării Naționale pentru anul școlar 2025–2026, probele scrise se vor desfășura după următorul calendar:

22 iunie 2026 – Limba și literatura română (probă scrisă)

– Limba și literatura română (probă scrisă) 24 iunie 2026 – Matematică (probă scrisă)

– Matematică (probă scrisă) 26 iunie 2026 – Limba și literatura maternă (probă scrisă)

Fiecare probă debutează la ora 9:00, iar accesul candidaților în sălile de examen este permis până la ora 8:30 cel târziu. Elevii care ajung după această oră nu mai pot fi primiți în centrele de examen.

Cât timp au elevii la dispoziție

Timpul alocat redactării lucrării este de 120 de minute pentru fiecare probă. Acesta începe să fie cronometrat din momentul în care elevii finalizează completarea casetei de identificare de pe foaia de examen și după ce subiectele sunt distribuite în sală.

Condiții pentru elevii cu cerințe educaționale speciale

Pentru candidații care beneficiază de măsuri de egalizare a șanselor – elevi cu deficiențe de vedere, de auz sau cu tulburări de neurodezvoltare – examenul se va desfășura potrivit Procedurii privind asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor pentru elevii cu cerințe educaționale speciale la Evaluarea Națională și examenul de Bacalaureat, sesiunea 2026, document înregistrat cu numărul 32051 din 27 octombrie 2025.

Când vor fi afișate rezultatele

Primele rezultate ale Evaluării Naționale 2026 vor fi făcute publice pe 1 iulie 2026, până la ora 12:00. Rezultatele finale, după soluționarea eventualelor contestații, vor fi afișate pe 8 iulie 2026.

Cum se pot contesta notele

Elevii și părinții sau reprezentanții legali ai candidaților minori pot solicita vizualizarea lucrărilor scrise după afișarea rezultatelor inițiale, conform procedurii stabilite de Comisia Națională de Organizare a Evaluării Naționale. În cazul minorilor, prezența unui părinte sau a reprezentantului legal la vizualizarea lucrării este obligatorie.

Vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor se vor desfășura pe 1 iulie 2026, în intervalul orar 14:00–18:00, activitatea continuând și în zilele de 2 și 3 iulie 2026. Soluționarea contestațiilor depuse este programată în perioada 4–7 iulie 2026.

Recomandări pentru ziua examenului

Specialiștii în educație recomandă elevilor să își pregătească din timp actele necesare (carte de identitate sau certificat de naștere), să ajungă la centrul de examen cu suficient timp înainte de ora 8:30 și să evite stresul de ultim moment prin recapitulare echilibrată în seara premergătoare probei.

Pentru informații suplimentare, actualizări privind organizarea examenului sau eventuale modificări de program, ISMB recomandă consultarea site-ului oficial al instituției, la adresa ismb.edu.ro.

Evaluarea Națională 2026 rămâne, alături de Bacalaureat, unul dintre cele mai importante momente ale anului școlar, rezultatele obținute la probele scrise influențând direct opțiunile elevilor în procesul de admitere la liceu.